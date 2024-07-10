Bu gece şehirde biraz daha insani koşullar olur, oturduğumuz sandalyeden kalkarken sandalye bizimle geliyor. Bu yapışkan durum yağmura muhtaç, ancak yağsa dahi kalıcı olabilecek bir ferahlık hissedemiyoruz. Pazar gününden itibaren Marmara’da ve İstanbul’da yeniden sıcaklıklar 34-35°C’lere doğru yükselecek, hissedilen nem haftaya da bizimle olacak görünüyor.