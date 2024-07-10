Moskova'dan Mumbai'ye: Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı

Novak, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Hindistan'a yılda 3 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) temin ettiğini anlatan Novak, iki ülkenin doğalgaz alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek istediğini söyledi.

Hintli şirketlerin Rus şirketleriyle birlikte enerji projelerinde yer aldığını belirten Novak, söz konusu projelerin Kuzey Kutbu ve Sahalin bölgelerinde bulunduğu kaydetti.

Novak, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik de Hindistan ile işbirliğini büyütmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Uzun vadeli işbirliğine gelince, hem Rusya hem de Hindistan bu tür ilişkilere ilgi duyuyor. Zaten ortak bir petrol rafinerisi projemiz var. Tedarik konusunda da uzun vadeli işbirliğiyle ilgileniyoruz ve bu tür anlaşmalar şu anda kesinlikle değerlendiriliyor." dedi.

Rusya ile Hindistan'ın ticaret hacmi özellikle enerji kaynaklarının artan payıyla geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 65 milyar dolara yükselmişti.

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