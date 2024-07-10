SBÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER çığır açıcı sağlık teknolojileriyle dünyanın da dikkatini çekiyor

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER sağlık teknolojileri ve sağlık bilimleri alanında yenilikçi çözümler geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla kurulmuş bir merkez.

Merkezde ağırlıklı olarak sağlık alanında AR-GE ve yenilik içeren çalışmalara yer veriliyor. Faaliyetlerine 12 Ocak 2022 tarihinde başlayan medikal /tıbbi cihaz temalı bu ilk teknoloji geliştirme merkezi, "Teknopol İstanbul" ortaklığı ve "KOSGEB" desteğiyle hayata geçirildi. Merkezde bu hizmetlerin yanında, KOSGEB kapsamındaki muafiyetlerden ve vergisel avantajlardan faydalanma amaçlı, çoğunluğunu kurucu akademisyenlerin oluşturduğu girişimci şirketler ile sağlık alanında faaliyet gösteren start-up şirketler dahil yaklaşık 45 firma bulunuyor. REKLAM

MERKEZİN MİSYONU Gözde Tüysüz Tekmer Genel Müdürü Gözde Tüysüz "Yönetimimiz farklı disiplinlerden gelen ve farklı uzmanlıklara sahip profesyonellerden oluşuyor. Gelecekte destek hizmetlerimizi ve kaynaklarımızı genişleterek sağlık teknolojisi inovasyonu için öncü bir kuluçka merkezi olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer almaya ve yeni nesil sağlık teknolojisi girişimlerinin gelişebileceği bir ekosistemi teşvik etmeye kararlıyız" diyor. Kamu, akademi ve sanayi arasında bir köprü görevi gören TEKMER'in misyonu sağlık teknolojisi sektöründe yenilikçiliği teşvik etmek dışında, yeni kurulan şirketlere çığır açan çözümlerini pazara sunmaları için ihtiyaç duydukları kaynak ve desteği sağlamak.

DÜNYAYA ÖNCÜLÜK ETME HEDEFİ Merkez dünyada sağlık teknolojileri alanında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor. En gelişmiş sağlık teknolojilerinin hasta sonuçlarını iyileştiren, sağlık hizmeti maliyetlerini düşüren, yüksek kaliteli bakımı herkes için erişilebilir kılan merkezde, yerli ve milli ürünler ile sağlık yazılımlarının geliştirildiği bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek için durmaksızın çalışıldığı belirtiliyor. REKLAM

DİKKAT ÇEKİCİ 3 ÇALIŞMA Merkezde akademi ve sanayi iş birliği sonucu ortaya çıkan ORTHOivr yazılımı ile ortopedi ve travmatoloji alanındaki ameliyatlarda Türkiye'de ilk kez sanal gerçeklik kullanılıyor. Ameliyat edilecek hastanın preoperatif planlaması, ORTHOivr sanal gerçeklik platformunu kullanması sayesinde kapsayıcı ortamda üç boyutlu olarak ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

TIP DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇACAK AMELİYAT KASKI Bu merkezde geliştirilmekte olan "Holografik Ameliyat Kaskı" hekimlerin ameliyatı uzaktaki bir ekrana bakmak yerine önlerine bakarak yapmasını sağlayarak el-beyin oryantasyonu problemini ortadan kaldıracak ve tıp dünyasında çığır açacak bir ürün olarak görülüyor. Yapılan testler bu cihazın başarı oranının yeni nesil ameliyat sistemi sayesinde yüzde yüze yakın olduğunu gösteriyor. Holografik ameliyat kaskının, sadece bir ameliyat sistemi değil modern tıbbın göstergesi olacağı belirtiliyor. Geleceğin bu ameliyat kasklarıyla donatılmış ameliyathanelerinin, çok daha yüksek başarı oranlarıyla sektörün en yüksek çizgisini temsil edeceği öngörülüyor. REKLAM

KİŞİYE ÖZEL FERMENTE PROBİYOTİK nolojilerinin yanı sıra yenilikçi farklı sağlık projeleri de bulunuyor. Gözde Tüysüz, "Bunlardan biri, akademik altyapıya sahip bir girişim olan 'Solograce Kişiye Özel Fermente Probiyotik'tir" diyor ve devam ediyor; "Bu ürün, laboratuvar ortamında yıllar boyunca özenle geliştirilen etkili suşlardan formülize ediliyor ve analizler sonucunda kişiye özel yoğurt ve diğer formlarda üretiliyor. Yapılan klinik çalışmalar, kişiye özel üretilen bu probiyotiklerin, bağışıklığı güçlendirdiğini, gıda sindirimini desteklediğini, metabolizmayı düzenleyerek ruh haline olumlu katkı sağladığını gösteriyor."

MEDİKATON NEDİR? Merkezde her yıl düzenlenen "Girişim Hızlandırma Programı Medikaton", sağlık teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri ve startup'ları desteklemeyi hedefliyor. Program kapsamında belirlenen kriterlere göre seçilen girişimcilere 3 ay boyunca mentorluk ve danışmanlık, eğitim ve atölye çalışmaları, ağ kurma ve iş birliği fırsatları, finansman ve yatırım desteği ile teknoloji ve altyapı desteği sağlanıyor. Programı başarı ile tamamlayıp final etkinliğinde dereceye giren girişimcilere çeşitli ödül ve destekler veriliyor. REKLAM

HOLOGRAM EĞİTİMİ Bu çalışmalara ek olarak, TEKMER'de hologramlar, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka gibi en son yenilikleri sağlık eğitimine entegre etme konusunda çalışmalar da yapılıyor. Merkezde, Hologram teknolojisi ile üç boyutlu, interaktif bir öğrenme deneyimi sunuluyor. İnsan anatomisinden cerrahi prosedürlere, patoloji eğitiminden fizyoloji ve biyomekanik derslerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan ve farklı ebatlardaki hologram teknolojisi içeren cihazların, yenilikçi sağlık eğitiminin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtiliyor.

SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile öğrencilere gerçek hastalara karşı herhangi bir risk olmadan pratik yapabilecekleri ve becerilerini geliştirebilecekleri tamamen dijital bir ortam sağlanıyor. Bu sayede özellikle tıbbi prosedürlerin simülasyonları, acil müdahale eğitimi ve cerrahi uygulamalar için etkin bir yöntem kullanılıyor. Tekmer, bu teknolojileri sağlık eğitimine entegre ederek, geleceğin sağlık profesyonellerinin daha iyi ve donanımlı bir şekilde yetişmesini hedefliyor.

HEYECAN VEREN PROJE Merkezin Genel Müdürü Gözde Tüysüz, "Önümüzdeki günlerde, çalışmalarına devam ettiğimiz ve Türkiye'de "Dijital Sağlık Kümesi" yapısını oluşturmak için ilk adımlarını attığımız bir projemizin detaylarını yayınlayacağız. Bu projenin ana hedefi, sağlık teknolojisi sektöründe inovasyonu, üretimi, araştırmayı ve geliştirmeyi teşvik etmek ve bu alanda faaliyet gösteren firmaların ulusal/uluslararası tanınırlıklarını ve ihracat kapasitelerinin artırılmasını sağlamak. 'Dijital Sağlık Kümesi', dijital sağlık çözümlerinin ilerlemesi için sinerjik bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Bu amaç çerçevesinde akademik kurumlar, araştırma merkezleri, sağlık hizmeti sağlayıcıları, teknoloji şirketleri ve devlet kurumları gibi çeşitli paydaşları bir araya getirecek olan bir platformun temellerini atmaktayız. Bu iş birliği, sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandıracak ve mevcut hizmetlerin kalitesini artıracaktır. Bir diğer güncel projemizle, sağlık teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin büyümesine, gelişmesine ve ticarileşmesine hız kazandırmak ve destek vermek üzere Girişim Hızlandırma Programı 'Medikaton'un üçüncüsünü düzenliyoruz. Çok yakında 2025 yılı başvuruları alınmaya başlanacak. 'Sağlıkta Dijital Çözümler' temalı program içeriği ve ödüllerle ilgili sürprizlerimizi kısa süre içinde duyuracağız.