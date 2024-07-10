Ayşe Mine'den üzücü haber
1980'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Ayşe Mine'ye kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu
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'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' isimli şarkılarıyla bir döneme imzasını atan Ayşe Mine kanserle mücadele ediyor.
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63 yaşındaki şarkıcıya, geçtiğimiz pazartesi kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu.
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ayşe Mine'nin oğlu Berk Günaydın; Habertürk'e yaptığı açıklamada; "Duyulmasını istemiyorduk ama basına yansımış. Bu süreçte annem için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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