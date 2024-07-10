Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili
Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceklerini belirtti
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını söyledi.
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Yumaklı, söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Bakan Yumaklı, "Günümüze iki müjde ile başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi.
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Paydaş kurumlarımızla işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan diğer ürünlerimiz şu şekilde:
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1- Gaziantep baklavası
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2- Aydın inciri
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3- Malatya kayısısı
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4- Aydın kestanesi
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5- Milas zeytinyağı
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6- Bayramiç beyazı
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7- Taşköprü sarımsağı
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8- Giresun tombul fındığı
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9- Antakya künefesi
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10- Suruç narı
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11- Çağlayancerit cevizi
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12- Gemlik zeytini
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13- Edremit zeytinyağı
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14- Milas yağlı zeytini
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15- Ayaş domatesi
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16- Maraş tarhanası
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17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
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18- Ezine peyniri
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19- Safranbolu safranı
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20- Aydın Memecik zeytinyağı
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21- Araban sarımsağı
*Haberin görselleri Shutterstock, AA, İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.