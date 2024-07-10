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        Haberler Gündem Güncel 'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı! | Son dakika haberleri

        Uzungöl'de facia kıl payı! 'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı

        Trabzon Uzungöl'de yaşanan bir kazada ölümün kıyısından dönüldü. Olayda Semanur Şahin adlı kadın, 'insan sapanı' diye adlandırılan 'bungy catapult'ın halatlarından birinin kopması sonucu havada asılı kaldı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:01
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        'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı!
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        Trabzon'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Semanur Şahin, deneyimlemek istediği ‘insan sapanı’ diye adlandırılan ‘bungy catapult’ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp, havada asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için ‘insan sapanı’ diye adlandırılan ‘bungy catapult’u deneyimlemek istedi.

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        Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı. Bu sırada halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanan Semanur Şahin, havada asılı kalırken, görevlilerin müdahalesiyle bulunduğu halattan kurtarıldı.

        Halatın kopma anı ve sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde, metrelerce yükseğe çıkan Şahin’in halat kopmasıyla çığlık atarak, hızla düştüğü ve arkadaşların kendisine doğru koştuğu anlar yer alırken, çevredeki görevlinin ise "Abla" diyerek seslendiği duyuldu.

        "BU KORKU YAŞANILACAK BİR KORKU DEĞİL"

        Semanur Şahin korku dolu anlar yaşadığı görüntüyü sosyal medya hesabından “Mesela ben, ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum. Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum. Çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” notuyla paylaştı.

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        #trabzon
        #uzungöl
        #insan sapanı
        #Bungy catapult
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