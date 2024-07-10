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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Emre T (31), 22 Nisan 2023'te, anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi (32) bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Öldürülen ağabey Murat Can T., 32 yaşındaydı. AA'da yer alan habere göre Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Emre T. (31) ile avukatı katıldı. Söz verilen sanık Emre T, yazılı savunmasında verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.

HAKİMDEN CİNSEL İSTİSMAR SORUSU Mahkeme başkanının, ağabeyinin kendisine yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin soruları üzerine sanık Emre T, "Çocuktum, babaevinde, gece saatlerinde oldu. 6-7 yaşlarındaydım" ifadesini kullandı.

"ANLATMAK İSTEMİYORSAN SÖYLEME" Bunun üzerine mahkeme başkanının, "Nasıl oldu? şeklindeki sorusuna Emre T., "Tekrar tekrar neden soruyorsunuz?" cevabını verdi. Mahkeme başkanı da bunun üzerine, "Anlatmak istemiyorsan söylemeyebilirsin" dedi.

"BENDE TRAVMA OLUŞTURDU" Sanık Emre T:, indirimsiz ağır müebbet hapis aldı. Sanık Emre T, 6-7 yaşlarında evinde ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, "Sesimi çıkarmasaydım bana cinsel eylemi yapacaktı. Daha önce başkasına aynı eylemi yaptığını gördüm. Bu bende travma oluşturdu. Bu eylemi bu nedenle gerçekleştirdim. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ Mahkeme heyeti, sanığın "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın pişmanlık duyduğuna ilişkin hiçbir beyanda bulunmaması nedeniyle cezada indirime yer olmadığına hükmetti.

BİR ÜYEDEN KARARA ŞERH Ayrıca karara, bir üye, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle şerh koydu.