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        Haberler Dünya 12 sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'a gidecek

        12 sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'a gidecek

        Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, nisan ayı bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret edeceğini söyledi. Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son 2012'de Irak'ı ziyaret ettiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:53
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
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        Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret eden Yıldız, bugün Bağdat'ta Iraklı yetkililerle temaslara başlayacağını ifade etti.

        Yıldız, "Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

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        Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:

        "Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Irak
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