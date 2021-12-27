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MIXX Awards dijital reklamcılık yarışması, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından birçok ülkede düzenleniyor.

Yapılan açıklamada; son başvuru tarihi 31 Ocak olan yarışmanın ön eleme tarihleri 11-28 Şubat; ana değerlendirme tarihleri ise 4-5-6 Mart’ta gerçekleşecek. Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 21 kategoride başvuru yapılacak. Başvurular ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Jüri başkanlığını L’Oréal Ülke Genel Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı’nın yürüteceği 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluşuyor:

Alper Cengiz / SEM, Arkın Kahyaoğlu / VMLY&R, Prof. Dr. Ayşegül Toker / Boğaziçi Üniversitesi, Aytek Açık / Onedio, Cenk Gümüşçüoğlu / Karbonat, Ceren Çubukçu / Havas İstanbul, Didem Namver / PepsiCo, Ender Buruk / Wunderman Thompson, Gözde Onay / Hype, Hilal Eksel Merter / BSH Türkiye, Hilmi Aydın / Google, Kerem Emre Akarlar / Publishme Global, Leyal Eskin Yılmaz / Unilever, Nazım Erdoğan / sahibinden.com, Özge Bakırcalı / Yapı Kredi, Özge Gilan / MetaRahşan, Demirhan Yüksel / Media Republic, Reha Başoğul / Sözcü, Zeynep Verda Duysak / Yıldız Holding