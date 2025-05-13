12 Dev Adam'ın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemeden gelecek bir takımla birlikte C Grubu'nda mücadele edecek.
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
Kura çekiminde 4'üncü torbadan katılan 12 Dev Adam, C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Sırbistan, Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşılaşacak.
Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar, ikinci tura yükselecek. İkinci turda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacak.