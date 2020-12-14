Sağlıkçıların gözleri sonuçları

12 bin sağlık çalışanı başvuruları sona erdi. Branş dağılımları ise başvuru sürecinden hemen önce belli olmuştu. Peki 12 bin sağlık çalışanı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de yaptığı açıklama ile KPSS puanına göre alınacak personel için tercih tarihlerinin 1 ve7 Aralık arasında yapılacağını duyurmuştu. Planlandığı gibi başvuru süreci 7 Aralık'ta sona erdi. 12 bin sağlık personeli alımı sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz bilinmiyor.

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin branşları da belli oldu. Başvurulara göre; 7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal Çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.