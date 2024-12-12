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        Haberler Bilgi Yaşam 12 Aralık ne günü, bugün ne günü? Yerli Malı Haftası nedir? İşte en güzel Yerli Malı Haftası şiirleri

        12 Aralık ne günü? Yerli Malı Haftası nedir?

        Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır. Yerli Malı Haftası, I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla kutlanmaktadır. İşte 12 Aralık ne günü sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 01:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 01:48
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        • 1

          Aralık ayında 11 gün geride kalırken, 12 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Yerli Malı Haftası'nın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak arttırılmasıdır. Bu önemli günde tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılmaktadır. Peki, "12 Aralık ne günü, bugün ne günü? Yerli Malı Haftası nedir?" İşte Yerli Malı Haftası anlam, önemi ve şiirleri...

        • 2

          YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

          Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır. Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

        • 3

          YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

          I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

        • 4

          YERLİ MALI HAFTASININ ÖNEMİ NEDİR?

          Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

        • 5

          YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

          Yerli malı, Yurdun malı

          İpek, keten, kumaş, deri
          Anadolu bunun yeri..
          Sucuk diyarı Kayseri
          Yerli malı, Yurdun malı..

          Tarihi, çanağı, kabı..
          Her yanı lezzet erbabı..
          Acılı Urfa kebabı..
          Yerli malı, Yurdun malı..

          Tosya, Edirne pirinci..
          Sanki tanesi bir inci..
          İnan dünya da birinci..
          Yerli malı, Yurdun malı..

          Eskişehir, Aydın şalı..
          İzmit Hereke de halı..
          Ye Rize de, Kars da balı..
          Yerli malı, Yurdun malı..

        • 6

          Yemişler Yerli Malı Haftası

          Çocuklar

          Tutum haftası geldi,
          Bizlere neşe verdi.
          Yerli yemişlerimiz,
          Hep birden dile geldi.

          Portakal

          Portakal tatlı serin
          Başıdır yemişlerin.
          Onda güneşin rengi,
          Parlar gibidir sanki
          Portakal sulu sulu,
          İçi vitamin dolu.
          Adana, kozan, dörtyol,
          Git ağaçtan ye bol bol.

          Elma

          Amasya elmasıyım,
          Meyvelerin başıyım.
          Al sarı yanağım var,
          Beni yersen kan yapar.

          Armut

          Armudu unutmayın,
          Onu da baştan sayın.
          Ne güzeldir kokusu,
          İçi dolu ballı su.

          Üzüm-İncir

          Üzümle incir ikiz,
          Onlardan vazgeçemeyiz,
          Yaz güneşinde olmuş,
          İçine şeker dolmuş.

          Kestane

          Hoş değil mi kestane?
          Alırsın tane tane.
          Sırtlarını çizersin,
          Kızgın küle dizesin.
          Pişsin tatlı tatlı ye,
          En güzel besin diye.

          Fındık

          Giresun zengin olsun,
          Cebiniz fındık dolsun.
          Kırılır çıtır çıtır,
          Hem besler, hem ısıtır.

          Ceviz

          Cevizi de unutma,
          Beslenmek zorundasın.
          Pestiline sar da ye,
          Kuvvet versin diyorsan.

          Mandalina

          Adımdır mandalina,
          Sağlık veririm sana.
          Pek sevimli meyveyim,
          Bol bol yiyin bakalım.

          Nar

          Çiçek olur açılırım,
          Mercan gibi saçılırım.
          Hastaya nar sorulmaz,
          Şurubuna doyulmaz.

          Kayısı

          Malatya kayısısı,
          Yemişlerin nazlısı
          Pestili de yapılır,
          Yiyenler pek bayılır.

          Şeftali

          Bursa’nın şeftalisi,
          Kilodur bir tanesi.
          Şeftaliyi kim sevmez,
          Tadına doyum olmaz.

          Ayva

          Sarı sarı rengim var,
          Ne güzel de kokarım.
          İstersen reçel yap ye,
          İstersen kompostomu.

          Çocuklar

          Kutlu olsun hafta bize,
          Meyveler geldi dile.
          Hepinizi seveceğiz,
          Güzel güzel besleneceğiz.

        • 7

          Yerli Yemiş Yiyelim

          Yerli yemiş yiyelim
          Yerli kumaş giyelim.
          Ülkemizin malları
          Sağlam olur bilelim.

          Başka ulustan alma
          Sakın alıp kullanma.
          Dışarıdan gelen mallar
          Yararlı olur sanma.

          Yabancının malını
          Gitsin başkası alsın.
          Şaşırma hiç yolunu
          Paramız yurtta kalsın.

          İbrahim ŞİMŞEK

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