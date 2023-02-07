112 depremzede Bodrum’a getirildi

DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin evleri hasar alan depremzedeler evlerine giremedi. Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK’ların destekleriyle oteller depremzedelere açıldı.

Gaziantep ve Şanlıurfa’da evlerine giremeyen 104 yetişkin ve 8 çocuk olmak üzere toplamda 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.

"BİZ BURADAYIZ AMA AKLIMIZ ŞANLIURFA'DA"

Ailesiyle Şanlıurfa’dan gelen Gül San, “Dün gece 04.17’de çok şiddetli bir deprem oldu. Çok uzun sürdü, çok panikledik. Hareket edemedik. Deprem durdukdan sonra ne yapalım diye düşünürken ikinci deprem oldu. İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, bir gün öncesinde kar vardı hava çok soğuk.

Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şuan buradayız ama aklımız Şanlıurfa’da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor, gün içerisinde artçılar oluyor. Biz havalimanına gittik. İstanbul’a oradan da yakınımıza Bursa’ya gideriz diye düşündük. Sonra sizi Bodrum’a gönderelim dediler. Burada 1 gece konakladıktan sonra Bursa’ya gideceğiz" dedi.