11.11’de saniyede 22 ürün satıldı

Türkiye’de e-ticaretin en yoğun dönemlerinden biri haline gelen Kasım ayı indirimleri, bu yıl da alışveriş alışkanlıklarını belirleyen önemli bir gündem yarattı. 11.11 kampanyasıyla başlayan süreç, tüketicilerin teknoloji, moda, ev-yaşam ve kişisel bakım ürünlerine gösterdiği yoğun ilgiyle dikkat çekti. Hepsiburada’nın açıkladığı verilere göre, 11 Kasım günü saniyede 22 ürün satışı gerçekleşirken, ziyaretçi trafiği geçen yıla kıyasla yüzde 10 arttı. Rekor seviyedeki bu ilgi, Kasım ayı boyunca devam edecek kampanyaların da alışveriş gündemini şekillendireceğini gösteriyor.

GÜNLÜK TRAFİK VE ZİYARETÇİ REKORU

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 11.11 İndirimleri, rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısıyla büyük bir ilgi gördü. Hepsiburada’yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 10, sipariş sayısı yaklaşık %20 arttı. Efsane 11.11’de 100 bin yeni kullanıcı Hepsiburada mobil uygulamasını indirdi.

ÖNE ÇIKAN ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ

Kampanya döneminde çocuk kitapları, sıvı çamaşır deterjanları, sporcu besinleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri yoğun ilgi gördü. En çok görüntülenen ürün cep telefonu oldu. Geçen yıla kıyasla en hızlı büyüme gösteren kategoriler arasında cep telefonu, tablet, bilgisayar, düdüklü tencere ve hava temizleme cihazı bulunuyor.

TEKNOLOJİ VE GÜNLÜK YAŞAM ÜRÜNLERİ İLGİ ODAĞINDA Bu yılın elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, robot süpürge, kablosuz süpürge en çok tercih edilen ürünler olurken müşteriler altın alımı için de e-ticareti seçti. Giyim kategorisinde çorap ve eşofman takımı, spor kategorisinde elektrikli scooter, koşu bandı ve termos öne çıktı. Ev-yaşam kategorisinde uyku seti ve yastık, kozmetikte ise cilt bakım seti, dudak ürünü ve fondöten tercih edildi. En çok aranan markalar arasında Roborock, Dyson, Fissler, Stanley, Jack Wolfskin, Philips ve Lego yer aldı.