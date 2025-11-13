11.11’de saniyede 22 ürün satıldı
Hepsiburada, bu yıl da 11.11 kampanyasında büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım günü platformun ziyaret sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artarken, saniyede 22 ürün satıldı. En yoğun alışveriş 21.00–23.00 saatleri arasında gerçekleşti. Moda, teknoloji, ev-yaşam, kişisel bakım ve süpermarket kategorileri kampanya döneminin en çok tercih edilenleri oldu.
Türkiye’de e-ticaretin en yoğun dönemlerinden biri haline gelen Kasım ayı indirimleri, bu yıl da alışveriş alışkanlıklarını belirleyen önemli bir gündem yarattı. 11.11 kampanyasıyla başlayan süreç, tüketicilerin teknoloji, moda, ev-yaşam ve kişisel bakım ürünlerine gösterdiği yoğun ilgiyle dikkat çekti. Hepsiburada’nın açıkladığı verilere göre, 11 Kasım günü saniyede 22 ürün satışı gerçekleşirken, ziyaretçi trafiği geçen yıla kıyasla yüzde 10 arttı. Rekor seviyedeki bu ilgi, Kasım ayı boyunca devam edecek kampanyaların da alışveriş gündemini şekillendireceğini gösteriyor.
GÜNLÜK TRAFİK VE ZİYARETÇİ REKORU
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 11.11 İndirimleri, rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısıyla büyük bir ilgi gördü. Hepsiburada’yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 10, sipariş sayısı yaklaşık %20 arttı. Efsane 11.11’de 100 bin yeni kullanıcı Hepsiburada mobil uygulamasını indirdi.
ÖNE ÇIKAN ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ
Kampanya döneminde çocuk kitapları, sıvı çamaşır deterjanları, sporcu besinleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri yoğun ilgi gördü. En çok görüntülenen ürün cep telefonu oldu. Geçen yıla kıyasla en hızlı büyüme gösteren kategoriler arasında cep telefonu, tablet, bilgisayar, düdüklü tencere ve hava temizleme cihazı bulunuyor.
TEKNOLOJİ VE GÜNLÜK YAŞAM ÜRÜNLERİ İLGİ ODAĞINDA
Bu yılın elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, robot süpürge, kablosuz süpürge en çok tercih edilen ürünler olurken müşteriler altın alımı için de e-ticareti seçti.
Giyim kategorisinde çorap ve eşofman takımı, spor kategorisinde elektrikli scooter, koşu bandı ve termos öne çıktı. Ev-yaşam kategorisinde uyku seti ve yastık, kozmetikte ise cilt bakım seti, dudak ürünü ve fondöten tercih edildi. En çok aranan markalar arasında Roborock, Dyson, Fissler, Stanley, Jack Wolfskin, Philips ve Lego yer aldı.