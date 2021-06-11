Türkiye İtalya maçı TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Milli maç bu akşam saat 22.00'da yayınlanacak. Saatler 20.00'da ise Kupa Akşamına dair detaylar yayınlanacak. İşte 11 Haziran 2021 TRT1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

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