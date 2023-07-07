11 gün uykusuz kalarak dünya rekoru kıran liseli genç Randy Gardner

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1963 yılının sonunda, iki liseli gencin aklında ilginç bir fikir dolanıyordu. Bruce McAllister ve Randy Gardner, ülkenin ilgisini çekmek ve uykusuzluğun paranormal yetenek üzerindeki etkisini keşfetmek için bir deney yapmak istiyorlardı. İki genç, kimin en uzun süre uykusuz kalacağı hakkında bir yarış yaptı ve Randy, üç gün uykusuz kaldıktan sonra kendini bir duvar kenarında uyumuş olarak buldu. Ancak iki arkadaş, işi daha da ilerletmek istiyordu.

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Gençler, üçüncü bir kişiye ihtiyaç duyduklarını anladı ve yardım etmesi için arkadaşları Joe Marciano'yı çağırdı. Joe ile beraber Stanford Üniversitesi'nden William Dement adlı bir uyku araştırmacısı da gruba katıldı; deneyi bir gazetede görmüştü. Dement, uyku bilimi üzerine araştırma yapıyordu ve bu deney ilgisini çekmişti. "O zamanlar gezegende uyku araştırması yapan muhtemelen tek kişi bendim," diyor. "Çünkü 'Yeterince uzun süre uykusuz kalırsan ölür müsün?' sorusu henüz çözülmemişti." Bu profesyonel katılım, Randy'nin ebeveynleri rahatlatmıştı.

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Uykusuzluk deneyi başladığında her şey yolunda gibiydi. Ancak günler geçtikçe Randy'nin koku, tat ve işitme duyusu olumsuz anlamda etkilenmeye başladı hatta Randy bazı kokulara tahammülsüz hale gelmişti. Arkadaşı Bruce, Randy'nin ona, "Bana bunu koklatma, kokuya dayanamıyorum" dediğini anlatıyor. Bu süreçte uyanık kalmak için basketbol oynayan Randy'nin performansı şaşırtıcı şekilde daha iyiydi. Dement, "Fiziksel olarak çok formdaydı" diyor.

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Randy, uykusuz kaldığı 11 gün boyunca onu uyanık tutacak ayrı bir takviye almadı ancak onu devamlı uyanık tutacak insanlar tarafından çevriliydi fakat gece vakti uyaran daha az olduğu için Randy'i uyanık tutmak daha zordu. Deney, 8 Ocak 1964'te sona erdi; 17 yaşındaki Randy Gardner, 11 gün 25 dakika uyanık kalmayı başarmıştı. Fotoğraf temsilidir

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BEYİN DALGALARI İNCELENDİ Deney bittikten sonra Randy hemen uyumadı onun yerine beyin dalgalarının izlendiği bir donanma hastanesine götürüldü. Beyin dalgaları ve Dement'in vardığı sonuçlar ilginçti. Sonuçlara göre; Randy, 264 saat uyanık gibi gözükse de aslında beyni tüm süre boyunca uyuklamıştı; beynin bazı bölümleri uyanık, bazı bölümleri ise uyukluyordu. Fotoğraf temsilidir

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Randy, testlerden sonra 14 saat boyunca aralıksız uyudu ve sadece tuvalete gitmek için uyandı. Arkadaşı Bruce, Randy'nin uzun zamandan sonra uyuduğu ilk gecesinde, rüya görme ile ilişkilendirilen REM uykusunun saatinin fırladığını, ertesi gece bu saatin daha düştüğünü ve ancak günler sonra normal seviyelere geldiğini söyledi. Bruce, tüm süreç boyunca Randy'nin tamamen mantıklı ve uyanık olduğunu bildirdi hatta Bruce, Randy'nin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmasını buna bağlıyor. Fotoğraf temsilidir

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