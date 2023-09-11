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İstanbul'da, geçen hafta etkili olan sağanağın ardından barajlardaki doluluk oranı bir nebze artsa da, tüketime bağlı olarak doluluk oranının düşmeye devam ettiği gözlendi.

11 EYLÜL İTİBARİYLE DOLULUK YÜZDE 27 İSKİ verilerine göre mega kente su sağlayan barajların doluluk oranı, 11 Eylül itibariyle sabah saatlerinde yüzde 27 olarak ölçüldü.

TASARRUF ÇAĞRISINDA BULUNULDU Meteorolojik verilere göre kent genelinde bu hafta sağanak yağış beklenmediği belirtilirken uzmanlar, İstanbullular'ın su tüketimi konusunda duyarlı olması, tasarruflu davranması çağrısında bulundu.

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