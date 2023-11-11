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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor   - İş-Yaşam Haberleri

        1000 Yatırımlar Holding, halka arz oluyor  

        BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran Türkiye'nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin hisseleri halka arz edilecek. Halka arz için 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:28
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        1000 Yatırımlar, borsaya geliyor
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        Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile birlikte Enver Çevik’in kurucusu olduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding’in halka açıklık oranın %20,21 olması planlanmaktadır. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon; ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak.

        'SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERE ODAKLANDIK'

        1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halka arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurgulayarak; "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding olarak sürdürülebilirliğin yarının anahtarı olduğunu biliyoruz. Küresel arenada varlık gösteren bir Türk markası olarak, sektörün gelişimine yön veren, yenilikçi teknolojileri üreten ve çevre dostu enerji çözümleri sunan markalara yatırım yapan bir yatırım işletmesi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte büyüme hedefimiz doğrultusunda şirketimiz hisselerini halka arz etme kararı aldık. Yatırımcılarımızın katkısıyla, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürüttüğümüz yatırımlarımızın anlamı daha da güçlenecek." şeklinde konuştu.

        500'Ü AŞKIN İSTİHDAM

        1000 Yatırımlar Holding A.Ş, bünyesinde yer alan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., GO Sharing B.V., Meta Mobilite Enerji A.Ş., Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. ve olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirket ile yatırımlarını sürdürmektedir. Bugün 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan şirket, çok uluslu mikromobilite platformu BinBin, yeni nesil enerji çözümü şirketleri Q Charge ve Altay Enerji, uluslararası arenada paylaşımlı elektrikli bisiklet ve elektrikli moped çözümü sunan GO Sharing, dünyaya yazılım ve teknoloji çözümleri sunan Algoritma ile küresel pazarda yeni ulaşım, enerji ve teknoloji çözümleri üretiyor.

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        #1000 Yatırımlar Holding
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