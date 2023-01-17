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100 lirayı yırtıp 'değiştir' dedi

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi kuruyemişçiden cips alarak 200 lira verdi. Para üstü olan 100 liralık banknotun kenarını yırtan kişi 'tırnakçılık' yöntemiyle parayı değiştirmeye çalıştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 17.01.2023 - 18:07 | Güncelleme: ABONE OL
100 lirayı yırtıp 'değiştir' dedi
100 lirayı yırtıp 'değiştir' dedi
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HABERTURK.COM

Olay İstanbul'un Bahçelievler semtinde gerçekleşti. Kuruyemişçi İlkan'ın dükkanına bir kişi müşteri kılığında girdi.

Cips alan kişi kuruyemişçiye 200 liralık banknot ile ödeme yaptı. "Bir paket cips aldı ve 200 lira uzattı. Para çok parlaktı." diyen dükkan sahibi 185 lira para üstü verdi.

Müşteri para üstü olarak aldığı 100 liralık banknotun kenarını yırttı ve dükkan sahibinden değiştirmesini istedi.

"Parayı değiştirdim ve diğerini verdiğim zaman. Paranın eksik olduğunu söyledi. Yüzde yüz tırnakçılar." şeklinde ifade eden dükkan sahibi, parayı el çabukluğu ile telefonunun arkasına gizlediğini söyledi.

O anlarda dükkan sahibinin dikkatini dağıtmak için içeriye çocuklu bir kadın girdi.

O anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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