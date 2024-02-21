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İş Bankası ve dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olarak nitelendirilen MEXT'in dijital ve yeşil dönüşüm için iş birliği yaptığı açıkladı.

İki kuruluş, KOBİ’lerin üretimde verimliliğinin artırılması, global arenada daha rekabetçi bir konuma gelmeleri, dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarının hızlandırılması amacıyla güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM HARİTALARI

Bankanın 100. kuruluş yıldönümünde hayata geçirilen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” projesi ile öncelikli olarak, seçilen KOBİ’lerin genel müdürlerinin katılımıyla “Yatırımın Geri Dönüşü Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştayda yöneticilere, yatırımlarının geri dönüşünü nasıl hesaplayabilecekleri, hangi kriterleri ele almaları gerektiği gerçek örnekler üzerinden aktarılacak. Çalıştayın ardından 100 KOBİ’nin ikiz dönüşüm analizleri katılımcı firmaların fabrikalarında MEXT tarafından fiziksel olarak gerçekleştirilecek, dijital ve yeşil dönüşüm yol haritaları paylaşılacak.

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Yol haritalarında yer alan projelerin hayata geçirilmesi için MEXT ve İş Bankası ekosisteminde yer alan teknoloji sağlayıcıları ile KOBİ’ler bir araya getirilecek. Proje kapsamında KOBİ’lere, İş Bankası tarafından farklı kredi destekleri de sağlanacak.

Tamamlandığında tüm ülke sanayisine yol gösterecek içgörüler üretmesi hedeflenen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” Projesi, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katılımıyla MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

"KOBİ’LERİ REKABETÇİ VE YENİ DÜZENLEMELERE HAZIRLAYACAK"

Açılış konuşmasını yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Ülkemizde 400 binden fazla imalat gerçekleştiren KOBİ mevcut. KOBİ'ler, sektördeki toplam istihdamın yüzde 72,5'ini sağlıyor ve sektörün toplam cirosunun yüzde 54,2'sini oluşturuyor. 100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu projesini, üretim yapan Türk KOBİ’lerin ve sanayimizin geleceği için atılmış stratejik bir adım olarak görüyoruz. Amacımız, ülkemizdeki KOBİ’lerin üretimlerini daha verimli gerçekleştirerek karlılıklarını arttırması ve global rakiplerine karşı daha rekabetçi olması. Diğer yandan KOBİ’lerimizin yeni düzenlemelere daha hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Çünkü sadece büyük firmaların dijital ve yeşil dönüşüme hazırlıklı olmalarının yeterli olmadığına inanıyoruz. KOBİ'ler tarafından 2022 yılında yapılan toplam ihracatın yarısı Avrupa ülkelerine gerçekleşti. Bu sebeple Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi uygulaması gibi küresel gelişmeler, artık yeşil dönüşümün bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. Projemiz, Türkiye'nin ve özellikle KOBİ’lerimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına da önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

3 YILDA MİLLİ GELİRE 269 MİLYAR DOLAR KATKI POTANSİYELİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da, projeye dahil edilecek KOBİ’lerin seçiminde KOSGEB tarafından belirlenen stratejik sektörler arasında yer alması, üretim yapması ve doğrudan ya da dolaylı ihracat yapması kriterlerinin belirleyici olduğunu belirterek, “KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlamış olarak ayağını yere sağlam bastığı, güçlenen finansallarla küresel rekabette fark yarattığı ve Türkiye’yi farklı konuma getirmeye katkı sağladığı bir hayal için bu projeyi oluşturduk. Seçtiğimiz KOBİ’ler üretim bantlarının yönetsel süreçlerinin dijitalleşmesi, enerji verimliliği yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereken noktalarda en uygun maliyetlerle finansman desteği sağlanması konusunda bizi yanlarında bulacaklar” dedi.

Proje ile MEXT’in dijital olgunluk değerlendirme analizinin yanına kaynak verimliliği çözümleriyle çevresel, sosyal, yönetişimsel sürdürülebilirlik ilkelerine uyum başlığında bir yeşil dönüşüm olgunluk analizi de ekleyeceklerini söyleyen Aran, “Bu projeden ilham alarak diğer KOBİ’lerin de 3 yıl içinde ikiz dönüşümlerini tamamlayacaklarını varsayarsak, bunun ülke ekonomisine 269 milyar dolara varan katkı potansiyeli var. Verimliliğimizi artırmadığımız, bu tarz dönüşümler yapmadığımız sürece gözümüz hep kurlarda olur. Bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor” diye konuştu. Aran, 2024’in İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü olduğunu anımsatarak, daha yılın ilk 2 ayı bitmeden toplumsal yaşamın farklı alanlarına temas eden pek çok projenin tanıtımını yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.