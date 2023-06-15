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Bahçeli'nin '100 il, bin ilçe' açıklaması AK Parti'nin gündeminde

MHP lideri Bahçeli'nin '100 il, bin ilçe' açıklaması, AK Parti MYK'da ele alındı. Düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması ancak süreç planlamasının yerel seçimlerden sonraya bırakılmasının daha uygun olacağı belirtildi

Giriş: 15.06.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
MHP lideri Bahçeli'nin '100 il, bin ilçe' açıklaması AK Parti gündeminde
İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘100 il, bin ilçe’ açıklaması, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) da ele alındı. Düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması ancak süreç planlamasının yerel seçimlerden sonraya bırakılmasının daha uygun olacağı belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla “100 il, bin ilçe” açıklamasını yapması AK Parti tarafından anlamlı bulundu.

O tarihlerde konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AK Parti, ‘Yerel Yönetimler Yasası’nı ele alırken ‘100 il, bin ilçe’ konusu üzerinde de mesai harcadı. Seçim yoğunluğu nedeniyle konuya ilişkin bir olgunlaşma gerçekleşemedi. Süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan küskünlük oluşturmamak için seçim sonrasına bırakıldı.

MYK'DA GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ‘100 il, bin ilçe’ konusu gündeme getirildi ve birtakım çalışmalar yapılarak düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşuldu. Yeni il ve ilçe konusunda kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı azaltılacağı da düşünüldü.

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmelerde 100 il, bin ilçe hususunu gündeme alması dahilinde Cumhur İttifakı’nın konuyu masaya yatırılabileceği değerlendirmesi yapılan MYK’da, il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına sürecin planlanmasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olabileceği belirtildi.

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