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        Haberler Gündem Trafik 10 metreden fabrika bahçesine düştü: 2 ölü

        Denizli'de otomobil, 10 metreden fabrika bahçesine düştü: 2 ölü

        Denizli'de kaldırıma çarpıp, 10 metre yükseklikten tekstil fabrikasının bahçesine düşen otomobilin sürücüsü ile arkadaşı, hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:57
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        10 metreden fabrika bahçesine düştü: 2 ölü
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        Denizli'de, kaldırıma çarparak, fabrika bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Buldan Şehir Kabristanı yakınlarında meydana geldi. Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki tarlalarına gitmek için kendisi gibi tekstil işçisi olan arkadaşı Fevzi Maden (45) ile yola çıkan Adem Uzuner'in (45) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptı.

        Savrulan otomobil, 10 metre yükseklikten yol kenarındaki tekstil fabrikasının bahçesine uçtu. Otomobildeki Uzuner ile Maden, hayatını kaybetti. Cenazeler, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #denizli haberleri
        #trafik kazası
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