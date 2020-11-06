10 Kasım Salı gün Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çeşitli programlar ve etkinliklerle anılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü olması sebebiyle, vatandaşlar '10 Kasım resmi tatil mi?' diye merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Salı günü iş ve okullar tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 KASIM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup, olmadığını merak ederken, öğrencilerde okulların tatil olup, olmayacağını araştırıyor. 10 Kasım bu yıl salı gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla okullar, işyerleri, bankalar, kurumlar tatil olmuyor.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir.

10 KASIM ŞİİRLERİ

ATATÜRK’Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi,

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

BEHÇET NECATİGİL

ATATÜRK ÖLMEDİ

Atatürk ölmedi,

Yüreğimde yaşıyor,

uygarlık savaşında

bayrağı o taşıyor,

her gücü o aşıyor.

Türklüğü güç veren devrimler senin,

yurduma çizdiğin aydın yol senin,

gençlik senin,

sen gençliğimsin,

ölmedin ölemezsin,

ölmedin ölemezsin.