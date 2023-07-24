10 dakikalık 'endişe zamanı' ile daha mutlu olmak mümkün!
Endişe birçok duygu gibi doğal bir durum olsa da hayatımızın her anını kaplamaya başlıyorsa içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Peki, endişelerinizi 10 dakika ile sınırlandıran muhteşem bir yöntemle daha mutlu olmanın mümkün olabileceğini biliyor muydunuz? İşte 10 dakikalık 'endişe zamanı' ile daha mutlu olmanın yöntemleri...
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Endişenin kendi başına bir yaşam sürme ve tüm gün bizi takip etme gibi bir tarzı vardır. Uzmanların başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyi bırakmanız gerektiğiniaksi halde aşırı endişelenmenin zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığınıza zarar vereceğini söylemesinin nedeni muhtemelen budur. Evet, sürekli endişelenmek baş ağrısına, depresyona, yorgunluğa ve hatta mide-bağırsak sorunlarına yol açabilir.
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Ancak küçücük bir kum tanesinden yükselen bir dağa dönüşen doğasına rağmen, endişenin hareketini kontrol etmeniz mümkündür. Bu nedenle sağlık profesyonelleri "endişe zamanı" öneriyor. Adından da anlaşılacağı gibi "endişe zamanı" endişeyi günün belirli bir saatine planlamak veya ertelemekle ilgilidir. 10 dakika, 15 dakika ve hatta 30 dakika sürebilir. Bu size bağlıdır, ancak fikir, endişeli düşüncelerin tüm gününüzü mahvetmesine izin vermemektir.
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Sabah uyandığınız ve telefonunuzu kontrol ettiğiniz en son zamanı düşünün. Kafanıza bir endişe tohumu eken o kısa mesajı veya e-postayı hatırlıyor musunuz? O gün senin için nasıl geçti? Günün geri kalanında endişeyi aklınızın bir köşesinde taşıdınız mı? Gitmesine izin vermediğiniz için mi birikti yoksa daha büyük bir şeye mi dönüştü?
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Bilişsel Davranışçı Terapinin (CBT) bir parçası olarak önerilen "endişe zamanı" her şeyi tüketen endişeyi azaltmanın başarılı bir yoludur. İşte kulağa oldukça ilginç gelen "endişe zamanı"nın etkileri…
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'Endişe zamanı' şimdiki zamanda kalmanıza yardımcı olabilir ve ayrıca endişelerle daha etkili bir şekilde başa çıkmanızı sağlayabilir
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Şimdiki zamanda yaşamayı öğrenebileceğiniz daha mutlu anlar istiyorsanız, "endişe zamanı" sizin için kurtarıcı bir yöntem olabilir. Çoğu zaman, geçmişte ya da gelecekte bir şey için endişelenerek gözümüzün önünde olup bitenleri kaçırırız. Endişelerinizi gününüzün bir bölümüne kaydırarak, şimdiki anın tadını çıkarmak için zihninizde değerli bir alan açmış olursunuz.
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Düşündüğünüzün aksine, tek başına endişelenmek hiçbir şey başarmaz. Önemli olan o endişeyle ne yaptığın. "Endişe zamanı" aslında sizi rahatsız eden şeyler hakkında bir şeyler yapmanıza yardımcı olabilir. Psikoterapist ve"Zihinsel Olarak Güçlü İnsanların Yapmadığı 13 Şey" kitabının yazarı Amy Morin, Psychology Today'de şunları paylaştı;
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"(Problem üzerinde durmayı içeren) uzun uzun düşünmek yerine, bir konu hakkında düşünmek için ne kadar zaman harcayabileceğiniz konusunda net bir sınır olduğunu bildiğiniz zaman, bir çözüm arama olasılığınız daha yüksek olacaktır.
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Bir şey kontrolünüzdeyse, endişelenmek için ayırdığınız zaman çerçevesi içinde çözmeye çalışın. Değilse, öğeyi yarın için listenize taşıyın. Bazen, gün içinde endişelenmek için ertelediğiniz şeyler, "endişelenme zamanı"na geldiğinizde kendiliğinden çözüme kavuşmuş bile olabilir."
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Özellikle endişeli insanlar için "endişe zamanı", düşüncelerini disipline etme alıştırmasıdır.
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İşte 'endişe zamanını' gününüze nasıl planlayabileceğiniz hakkında ipuçları:
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Bütün gün kaygılanmadan, günün bir saatini kaygılanmak için seçin. Bazıları öğleden sonraları önerebilir, diğerleri ise erken akşamları söyleyebilir. Ne yaparsanız yapın, sabahları ve yatmadan hemen önceki zamandan kaçının. İdeal olarak, güne doğru bir şekilde başlamalı ve mutlu bir notla bitirmelisiniz.
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"Endişe zamanı"na ulaştığınızda 10 veya 15 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlamak da çok önemlidir. Her gün ayrılan zamana bağlı kalmak iyi olabilir, ancak bazı günlerde planlanmış zamanınızı kaçırırsanız diye, yedek bir "endişelenme saatine" sahip olmanın da zararı olmaz.
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Dikkat dağıtmayan sessiz bir yer en iyisidir, ancak klinik psikolog Sabrina Romanoff, Verywell Mind'e aynı zamanda gidermek için rahatsız edici bir alan seçmenizi tavsiye etti. Böylece hızlı bir şekilde çalışabileceksiniz. Yatağa ya da en sevdiğiniz koltuğa gitmemenizi tavsiye etti çünkü mutlu yerleri potansiyel olarak stresli deneyimlerle bozmak istemezsiniz. İşiniz bittiğinde, sizi mutlu eden bir aktiviteye katılın.
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Bir sonraki ipucu, gün boyunca yanınızda bir "endişe defteri" taşımak veya hatta birçok "endişe zamanı" uygulamasından birini kullanmaktır. Aklınıza endişeli bir düşünce girdiğinde, onu not edin. Ardından, düşüncelerinizi şu anda dikkatinizi gerektiren daha mutlu veya üretken bir şeye çevirin. Morin, "Kendinizi ayrılan sürenin dışında endişelenirken yakalarsanız, daha sonra endişeleneceğinizi kendinize hatırlatın." diye tavsiyede bulundu.
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