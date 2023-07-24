10 dakikalık 'endişe zamanı' ile daha mutlu olmak mümkün!

Düşündüğünüzün aksine, tek başına endişelenmek hiçbir şey başarmaz. Önemli olan o endişeyle ne yaptığın. "Endişe zamanı" aslında sizi rahatsız eden şeyler hakkında bir şeyler yapmanıza yardımcı olabilir. Psikoterapist ve"Zihinsel Olarak Güçlü İnsanların Yapmadığı 13 Şey" kitabının yazarı Amy Morin, Psychology Today'de şunları paylaştı;