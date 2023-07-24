Bilişsel işlevinizi geliştiriyor! İşte beyni güçlendiren 9 yiyecek

Yaş, bilişsel gerileme yaşamak için en büyük risk faktörü olsa da diğer risk faktörleri arasında aile öyküsü, eğitim düzeyi, beyin hasarı, fiziksel hareketsizlik ve Parkinson hastalığı, kalp hastalığı ve inme ve diyabet gibi kronik durumlar yer alır. Ancak kulağa inandırıcı gelmese de yediğiniz yiyecekler isterseniz yani "beyin gıdaları" olarak adlandırılan besinler bilişsel sağlığınızı da etkileyebilir.