Açıklamanın diplomatik arka planı

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili eleştirel açıklamaları başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sert tepkilere yol açmıştı.
'İSTENMEYEN KİŞİ' TALİMATI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmasının ardından bu ülkelerin büyükelçilerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için talimat verdiğini söylemişti.
10 ÜLKE BÜYÜKELÇİSİNDEN GERİ ADIM
ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41’nci maddesine riayet edeceğini duyurdu.
ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadesini kullanıldı.
Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti. Almanya ve Fransa'nın da açıklamayı paylaşmasıyla Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin tamamı geri adım atmış oldu.
TÜRKİYE OLUMLU KARŞILADI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.
DİPLOMATİK KRİZ NASIL AŞILDI?
Görüşmelerde krizin aşılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın takibi ve bilgisi dahilinde muhataplarıyla üç mesaj üzerinde yoğunlaştı.
Habertürk'ün edindiği bilgilere göre bu üç mesaj şöyle şekillendi:
Birincisi uygun yöntem belirlemek için bir metin üzerine müzakere.
İkinci olarak karşılıklı anlayış saygı ve çıkarların esas alındığı bir zeminde Türkiye’nin hukuku ve onurunun korunması.
Son mesaj ise büyükelçilerin en makul şekilde uluslararası hukuk ve diplomatik teamüllere aykırı davranması sebebiyle, ilgili ülkelerin Türkiye ile ilişkilerinin onların da faydasına olmayacak şekilde yıpranmasının önüne geçilmesi.
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