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11 ili etkileyen ve Türkiye genelinde derinden yaralar açan deprem felaketleri sonrası bölgede barınma alanları oluşturmak için hem kamu kuruluşları hem de özel firmalar hızla destekleri hayata geçirdi. Bölgede deprem öncesinde de çalışmaları bulunan Rönesans Holding de bu yardımları hayata geçirenlerden bir tanesi olduğunu açıkladı.

Firma, bölge genelinde hayata geçirdikleri konteyner kentlerle, geçici değil, kalıcı olarak barınma alanı oluşturabilecek şekilde planlamalar yaptıklarını ve toplamda 10 bin kişiye burada konaklama sağlanacağını vurguladı.

"2 BİN ÇALIŞAN BÖLGEYE İLK GÜNDEN GÖNÜLLÜ GİTTİ"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Deprem sabahı 2 bin arkadaşımız, hiçbir talimat almadan gönüllü olarak bölgeye gitti. Biz de 147 iş makinamızı ekipmanımızı onlarla birlikte oraya sevk ettik. Arama kurtarma ekiplerimiz için belirli bölgeler oluşturduk. Ekiplerimizin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 189 kişi enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Sadece ilk gün 90 bin öğün yemek verildi. Bugüne kadar da 1 milyonu aştı verilen öğün adedi. Toplam 254 adet TIR kaldırdık deprem bölgesine. İşte tüm bunları, lojistik ve satın almada çalışan kişiler, o dönem boyunca gönüllü olarak deprem bölgesinde yaptılar. Rönesans olarak çok zorlu iklim şartlarında ve coğrafyalarda mühendislerimize, mimarlarımıza şantiyeler kurabiliyoruz. 25 bin kişilik yaşam alanları oluşturabiliyoruz. İş gücümüzle, makinalarımızla lojistiğimizle, satın almamızla, kriz anında çok hızlı acil malzemelere ulaşabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"HEDEF ‘ÇATI’ DEĞİL ‘YUVA’ KURMAK"

İpek Ilıcak Kayaalp konteynerleri bölgeye bir hafta içerisinde sevk etmeye başladıklarını vurgulayarak, “Malatya ve Adıyaman bölgelerinde olmak üzere toplam 2 binin üzerinde konteyner kurulacak alan oluşturuyoruz. Adıyaman bölgesinde 504 tane konteynerimizi şu anda AFAD’a teslim ettik. Şu anda bütün konteynerlerimizde depremden etkilenen vatandaşlarımız konaklıyorlar. Toplam olarak baktığımızda da 1.435 konteyneri tamamladık, yaklaşık 673 tanesi de haziran ayının sonuna doğru tamamlanacak. Tüm bu alanı geçici bir barınma merkezi olarak planlamadık. Sosyal donatılarla beraber kreşlerin, kadın yaşam merkezlerinin, çocuk alanlarının olduğu kalıcı bir yaşam alanı olarak tasarladık. Tüm bu konteynerlerde yaklaşık 10 bin kişi yaşayacak” ifadelerini kullandı.

"KADIN VE ÇOCUK DOSTU KENTLER İÇİN UNICEF’İ DESTEKLEYECEĞİZ"

Söz konusu konteyner kentlerin, kadın, çocuk ve genç dostu olmasını çok önemsediklerinin de altını çizen İpek Ilıcak Kayaalp, “Biz henüz depremin ilk günlerinde, Malatya’da konteyner kent planlarını hızlıca hayata geçirdik. Burada kalanların yüzde 30’u çocuk, yüzde 35’i de kadın. Buradan yola çıkarak, kadın ve çocukları ön plana koyarak onlar için neler yapabiliriz diye düşündük. Bunun için de, bu alanda dünyanın en itibarlı STK’larından UNICEF ve UNFPA ile çalışmayı planlıyoruz. Konteyner kent planlarına bu ihtiyaçlara uygun sosyal donatı alanları ekledik, projelerin mimarisini bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladık. Kentlerde, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için beceri kazandırma eğitimleri ve atölyelerin düzenlenebileceği alanlar yarattık. Biz ilk süreçte bu kenti bu şekilde tasarlarken, UNICEF’in de Malatya’daki konteyner kentimizde Çocuk, Ergen ve Aile Destek Merkezleri ile yer almaları için onlara destek olacağız. Depremden etkilenmiş en savunmasız çocuklara, gençlere ve kadınlara yardım edebilmek için Genç ve Çocuk Dostu Alanların, Psikososyal Destek Merkezi ve Anne-Bebek ünitelerinin kurulumu konusunda UNICEF’i desteklemeyi planlıyoruz” vurgusunu yaptı.

"BÖLGEDEKİ BİNALAR HASARSIZ KALDI"

Rönesans Holding tarafından deprem bölgesinde yapılan 200’ün üzerinde bina olduğunu sözlerine ekleyen İpek Ilıcak Kayaalp, “11 ilin 10’unda bizim yaptığımız yatırımlarımız, inşaatlarımız vardı. O bölgede 200’den fazla bina inşaatı yaptık. Bunların hepsi de gayet iyi durumda. Hiçbirinde bir hasarla karşılaşmadık. Maraş’taki AVM’miz neredeyse fayın üzerinde olmasına rağmen depremde hasar görmedi. Adana Şehir Hastanemiz yine depremde güvenli bölgelerden biri oldu. Bütün hastalar oraya sevk edildi. Tüm şehir hastanelerimizde 7.500 yatan hastamız oldu” dedi.

2023'TE 5 MİLYAR EURO CİRO HEDEFİ

64 farklı milletten 18 binden fazla çalışanı olduğu bilgisini paylaşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “2022 yılını 4.1 milyar Euro ciro ile tamamladık. Bu yılı 5 milyar Euro ile tamamlamayı hedefliyoruz. Devam eden müteahhitlik işlerimizin toplam büyüklüğü ise 5 milyar Euro civarında. Rönesans’ın aktif büyüklüğü ise 7.5 milyar dolar” şeklinde konuştu. İpek Ilıcak Kayaalp’in verdiği bilgiye göre Rönesans Holding’in cirosunun yaklaşık yüzde 70’i yurt dışı operasyonlardan geliyor.

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