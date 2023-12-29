2023 yılının son günlerini yaşarken milyonlarca vatandaş yeni yılı kutlamak için hazırlık yapıyor. Bununla beraber, hem özel sektör de hem kamu sektörün de çalışanlar 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. 1 Ocak'ın tatil olması halinde bu sene yılbaşı tatili üç gün olarak yapılacak. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi tatil mi? İşte, detaylar...