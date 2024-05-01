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        Haberler Gündem 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? 1 Mayıs 2024 bugün Taksim kapalı mı, etkinlik düzenlenecek mi?

        1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı olacak?

        1 Mayıs İşçi Bayramı bugün yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler ve yürüyüşlerle kutlanacak. Taksim'de en son 12 yıl önce kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de yürüyüş çağrısı yaptı. Bu bağlamda gözler "1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı?" sorusuna çevrilmişken açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. İşte, 1 Mayıs'ta Taksim'in kapalı olup olmayacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 08:46 Güncelleme: 01.05.2024 - 08:46
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        • 1

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün kutlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kutlamalara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul genelinde 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir" dedi. Bu kapsamda gözler "1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          BAKAN YERLİKAYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı ile ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak" ifadelerini kullandı.

        • 3

          1 MAYIS NERELERDE KUTLANACAK?

          Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, şimdiye dek 55 ilimizde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Ve bunların tamamına izin verilmiştir. İstanbul’la ilgili olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zira İstanbul, medeniyetimizin baş tacı. Dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu, 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17.5 milyon turist ağırlayan İstanbul, aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir. Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Ve bu yıl İstanbul’da 40 ayrı yer ve güzergâh ilân edilmiştir.Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir.

        • 4

          1 MAYIS'TA TAKSİM KAPALI MI OLACAK,

          Ancak bu yıl; 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için, hem yazılı başvuruda bulundular, hem de 'Taksim’de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanına gelin' çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

        • 5

          1 MAYIS'TA TAKSİM'DE KUTLAMA YAPILACAK MI?

          Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz."

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