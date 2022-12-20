Diğer sayıların çapım tablosundaki konumundan farklı olarak daha kolay öğrenilebilir olan 1’ler çarpım tablosu ezberleme yöntemleri nelerdir? 1’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ne şekilde kolaylıkla yapılabilir? İşte, tüm detaylar…

1’ler Çarpım Tablosu

Matematik işlemlerin kolayca yapılmasının en önemli adımı olan çarpım tablosunun tarihi bundan 4000 yıl öncesine, büyük bir Mezopotamya uygarlığı olan Babil uygarlığına kadar dayanmaktadır. Bazı kaynaklar çarpım tablosunu icat eden kişinin Pisagor olduğunu söylese de bu bilgiliyi destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt ve belge bulunmamaktadır.

Eğitim öğretim hayatının daha ilk yılında öğrendiğimiz ve yalnızca matematikte değil hayatın her alanında başvurduğumuz bir matematiksel sistem olan çarpım tablosu bu özelliği ile yaşam kolaylaştıran bir çizelge olarak öne çıkmaktadır.

Yukarıda kısaca tarihsel köklerini anlattığımız çarpım tablosunun önemli bir parçası da 1’ler çarpım tablosudur. 1’ler çarpım tablosunu tanımlamak gerekirse; 1 sayısının 1’de 10’a kadar olan sayılarla çarpılması olarak ifade etmek yeterli olacaktır.

Unutmamak gerekir tıpkı diğer rakamların çarpım tablosunda olduğu gibi 1’ler çarpım tablosu da aynı zamanda bir toplama tablosu özelliği göstermektedir. Örnek vermek gerekirse 1x3=3 işlemi aynı zamanda 1’in 3 katı olarak da ifade edilebildiği için bu işlem, 1+1+1=3 olarak da gösterilebilmektedir.

Şimdi gelin hep birlikte tüm detaylarını verdiğimiz 1’ler çarpım tablosu ve bolca tekrar edilmesi gereken 1’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmalarına birlikte göz atalım.

1’ler Çarpım Tablosu Ezberleme

1 ile çarpılan her sayının kendisini vermesi sebebiyle, 1’ler çarpım tablosu; çarpım tabloları içinde en kolay anlaşılabilen çizelge olarak dikkat çekmektedir.

1x1= 1

1x2= 2

1x3= 3

1x4= 4

1x5= 5

1x6= 6

1x7= 7

1x8= 8

1x9= 9

1x10=10