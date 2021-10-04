'1 Başka Güzel' yeni haftaya sürprizlerle başladı!

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Show TV'nin sevilen programı '1 Başka Güzel' haftanın ilk gününde yeniliklerle ekrana geldi. '1 Başka Güzel' jürisine katılan Selin Ciğerci, podyuma büyük bir coşkuyla giriş yaptı. Yarışmacılar da yeni jüriyi görünce heyecanlarını gizleyemediler. Selin Ciğerci'nin neşeli halleri hem jüriye hem de yarışmacılara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Türkiye'nin '1 Başka Güzel'i olmak için katılan yeni yarışmacılar 'Bir Başka Oda'da ve podyumda ilgi odağı oldu. Mavi takımın yeni yarışmacısı Kübra iddialı tavırlarıyla kırmızı takımın daha ilk günden hedefi haline geldi. Kırmızı halı şıklığı konsepti için yarışan yarışmacılar podyumda en şık halleriyle adeta ödül töreni havası yaşattı. Jürinin kararsız kaldığı anlar yarışmacılara büyük heyecan yaşattı.

'1 Başka Güzel' yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!