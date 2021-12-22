Ata altın fiyatı ne kadar? sorusu 22 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan hareketlilik ciddi bir düşüşe neden oldu.

1 ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Ata altının alışı fiyatı 5.191,72 liradan, satış fiyatı ise 5.358,40 lira seviyelerinden işlem görüyor.



ATA ALTIN FİYATI

5.191,72

5.358,40

ATA ALTIN CANLI FİYATI

ANALİSLERDEN ALTIN YORUMU

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, ABD'e bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.800 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.