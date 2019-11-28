Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, kasım ayını mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkla geride bırakıyor. Kasım, birçok ilde deyim yerindeyse “bahar havası”nda geçti. Bu durum, doğal gaz tüketiminde de kendini gösterdi. Önceki yıllarla göre (illere göre değişmekle birlikte) yüzde 20 ile yüzde 30 daha az gaz tüketildi. Aralık ayıyla birlikte sıcaklığın azalması ve doğalgaz tüketiminin da artması bekleniyor.

KIŞ DÖNEMİ GAZ FİYATLARI BEKLENTİSİ

Peki, 1 Aralık’ta doğal gaza zam var mı? Önce, elektrik ve gaz tarifeleriyle ilgili kısa bir anımsatma yapalım. Türkiye’de elektrik tarifesi üçer ay arayla, doğal gaz tarifesi de aylık gözden geçiriliyor. Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıtılıyor.

BOTAŞ, bu yıl içinde doğal gaza ağustos ve eylül aylarında birikimli olarak toplam yüzde 37 oranında zam yaptı. Ekim ve kasım aylarında konutlara satılan gazın fiyatı değişmedi.

HABERTÜRK’ün enerji yönetimi ve doğal gaz sektöründen aldığı bilgiye göre, 1 Aralık’ta doğalgaza zam yok.

Gaza, kış boyunca yeni bir zam var mı? Sektör, ocak-şubat ve mart aylarında da zam beklemiyor. Sektör kaynakları, bu beklentiyi şöyle temellendiriliyor: “BOTAŞ’ın, 1 Ocak’ta doğalgaz alım fiyatı (petrol fiyatlarındaki, geçmiş 6-9 aylık gerilemeye bağlı olarak) yaklaşık 30 dolar kadar düşecek. Her bin metreküp ortalama alım fiyatı, 270-275 dolardan, 245 dolara gerileyecek. Bu önemli bir fiyat avantajı yaratacak. Rusya’dan da gaz fiyatında revizyon talebi söz konusu. Bu talep de olumlu karşılık bulabilir. Bu durumda, BOTAŞ’ın eli güçlenecek. Maliyet baskısı ortadan kalkacak. Zamma gereksinim olmayacak.”