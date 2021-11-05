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Zynga Inc. bugün itibarıyla ünlü FarmVille serisinin yepyeni oyunu FarmVille 3’ün dünyada çapında yayınlandığını duyurdu. Tarım simülasyonuna dayalı sosyal bir oyun olan Farmville 3, iOS ve Android cihazların yanında Mac M1 modelleriyle uyumlu olarak yayınlandı.

700 MİLYONA ULAŞTI

İlk versiyonu 2009 yılında Facebook'ta yayınlanan FarmVille,12 yıllık bu süreçte Facebook, web ve mobil platformlarda dünya çapında 700 milyonun üzerinde kuruluma ulaştı.

Oyunculara gerçek zamanlı olarak sanal mahsul yetiştirme ve birlikte dijital çiftlikler kurma yeteneği sunan FarmVille, FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape ve FarmVille 2: Tropic Escape'den oluşan seriye son eklenen ve Zynga Helsinki tarafından geliştirilen bir oyun olan FarmVille 3, klasik çiftlik kurma türünü yeniden keşfederken mobil oyunların modern mekaniklerinden faydalanmayı da amaçlıyor.

FarmVille oyuncularının çok sevdiği karakterlerden Marie, oyuncuları karşılamak ve yeni FarmVille oyuncularına çiftliklerini inşa ederken yol göstermek için geri dönüyor. Marie'ye farklı özellik ve becerilere sahip çiftlik işçileri de eşlik ediyor. Bu karakterler oyunculara oyundaki yeni özelleştirilebilir çiftlikler ve hayvancılık aksiyonları gibi konularda yardımcı oluyorlar.

150’DEN FAZLA HAYVAN IRKI

FarmVille'in yeni dünyasında 150'yi aşkın farklı ırktan yavru hayvan sahiplenilmeyi bekliyor. Oyuncular yavruları besleyebiliyor, büyütebiliyor ve bunun karşılığında yün veya tereyağı gibi çiftlik ürünleri ile ödüllendirilebiliyorlar.

Zynga Publishing Başkanı Bernard Kim, oyunla ilgili olarak, "FarmVille 3, şimdiye kadar yüz milyonlarca oyuncunun severek bir parçası olduğu macera, sosyalleşme ve çiftçilik ruhundan oluşan FarmVille evreninin hem görsel hem de oynanış olarak tamamen yenilenmiş versiyonu” dedi.

FarmVille 3 oyunun özellikleri şöyle:

Hayvan çeşitliliği – Tavuk ve ineklerden egzotik kaplanlara ve kabarık alpakalara kadar 150'den fazla hayvan türünü toplayın, çoğaltın ve besleyin.

Farklı çiftçi karakterleri – Çiftlik kurma yolculuğunuzda size yardımcı olacak fırıncılık, balık tutma, odunculuk ve işçilik gibi kullanışlı becerilere sahip 30 karakterle tanışın.

Yaşayan, nefes alan bir dünya – Ekinlerin büyümesini hızlandırmak, daha fazla balık yakalamak veya daha çok para kazanmak için dinamik oyun içi mekaniklerle hava durumunu kontrol edin.

Her şeyi özelleştirin – Çiftlikteki yardımcılarınıza Cadılar Bayramı için balkabağı kostümü gibi mevsimlik kıyafetler giydirin veya modern ya da Viktorya dönemi dekoru gibi çok sayıda temalı tasarım seçeneği arasından dilediğinizi seçerek çiftliğinize, hayvan barınağınıza veya aracınıza kişisel bir dokunuş katın.

Komşularınızla sosyalleşin – Diğer oyuncularla ürün alışverişi yapın ve birlikte farklı oyun içi etkinliklere katılarak ödüller, benzersiz dekorasyon eşyaları kazanmak için iş birlikleri kurun.