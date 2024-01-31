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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Zvezdan Mitrovic'ten "istifa" yanıtı - Basketbol Haberleri

        Zvezdan Mitrovic'ten "istifa" yanıtı

        Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 2. haftasında Fransa temsilcisi Dijon'a, 25 sayı öndeyken 96-93 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray Ekmas'ın başantrenörü Zvezdan Mitrovic istifa etmek için bir neden göremediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 01:04 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:04
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        Zvezdan Mitrovic'ten "istifa" yanıtı
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        Mitrovic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Basın toplantısına maçın değerlendirmesiyle başlayan Mitrovic, "Böyle bir maçtan sonra yorum yapmak çok zor. Dijon'a karşı en üst seviyede hazırlığımızı yapmıştık. Son çeyreğe kadar her şey çok iyi gidiyordu. Herkes böylesine iyi bir performanstan sonra maçın bittiğini düşündü ama son periyot 32-10'luk skor ile geri düştük. Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk 3 çeyrek sonunda 60 sayımız vardı. Maçı kolayca bitirebilirdik ama olmadı. Basketbol böyle bir oyun. Biz de hafta sonu oynadığımız maçta böyle savaşarak kazanmıştık. Maalesef bugün kaybettik. Hakem tarafında da bazı hatalar oldu ama maçı kaybetmemizin nedeni bu değildi." diye konuştu.

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        Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan Mitrovic, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın." ifadelerini kullandı.

        Takım içinde sorunlar olduğundan bahseden 53 yaşındaki başantrenör, şunları kaydetti:

        "Maçı kaybettik gördüğünüz gibi. Her şeyini ortaya koyan bir koç olarak yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Belki de basketbolu benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yardımcılarımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Basın toplantısında konuşulacak konular değil ancak takım içinde bazı problemlerimiz var. Herkes basketbolu biliyor. Problemli bir zamanda takımı oluşturduk. Son 13 maçta 9 galibiyetimiz var. Bazıları bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Farklı bakış açıları var. Tabii ki istifa etmeyi düşünmüyorum. Özellikle böylesine iyi oynadığımız 30 dakika sonrasında düşünmüyorum."

        ABD'li oyun kurucu Dee Bost ise, "Böylesine bir maçtan sonra bir yorumda bulunmak çok zor. Sadece böyle bir mağlubiyetin iğrenç olduğun

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