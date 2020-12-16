ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI KİMLER?

SERHAT DEMİRKAN - ALP NAVRUZ

20’lerinin sonunda... Nevşehir’in en zengin ailelerinden Demirkanların büyük torunu... Anne ve babasını daha çok küçükken kaybetti... Bu yüzden amcası Adil Demirkan onu kendi oğlu gibi yetiştirdi... Ama yine de yetim ve öksüz büyümenin acısını her zaman yüreğinde hissetti Serhat... Bundan dolayı da hiddetli, savaşkan bir delikanlı oldu... Çalışkan, azimli, cesur ve pes etmek nedir bilmeyen bir yapısı vardı... Küçüklüğünden beri hem okudu hem de amcasının yanında; fabrikalarda, kum ocaklarında, narenciye depolarında çalıştı. Mühendisliği bitirdi. Vatani görevini yapmaya gitti… Sonra… Suriye’de şehit düştüğü haberi geldi… Ve herkesin hayatı bir anda değişti…

ALP NEVRUZ KİMDİR?

1990 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlarda yazı yazma merakı başladı. Şiir ve öyküler yazmaktadır. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek lisans eğitimi almaktadır. Bir klasik bir spor markanın reklam yüzü oldu. Birçok oyuncu koçu ile çalıştı, oyunculuk ve kamera önü teknik eğitimleri aldı ve almaya devam etmektedir. Birçok sosyal yardımlaşma kurumlarından en iyi çıkış yapan ve yılın oyuncusu ödülünü aldı.