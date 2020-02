HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçı ve oyuncu Zuhal Olcay, 26 Şubat Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Zuhal Olcay'ın hayalet perdede film ve müzik yaşamının kesitlerinin gösterildiği özel video esnasında orkestra da 'Yalnızlığım'ı çalarak eşlik etti.

Perde kalktıktan sonra, konserin açılışını uzun süredir söylemediği 'Oyuncu' ile yapan Olcay, 'Ağlıyor İstanbul', 'Söyleyemedim', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Yine Akşam' gibi şarkılarıyla devam etti.

Müzikal zenginliği olduğu kadar şıklığı ile de göz dolduran Olcay'ın sahnede giydiği kıyafeti yakın arkadaşı Ümit Ünal'ın hazırladığı öğrenildi.

Güvenç Dağüstün, iki solo şarkı haricinde konserde Lüküs Hayat, I’d be Suprisingly Good For You, Pervane, Güller ve Dudaklar'da Zuhal Olcay'la düet yaptı. 'Tango' şarkısında Olcay'a sahnede iki çift de dansları ile eşlik etti.

3 saate sahnede ekibiyle beraber eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Olcay, finali Güller ve Dudaklar ile yaptı.