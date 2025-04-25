Zubkov'dan Nwakaeme'ye övgü dolu sözler
Trabzonspor'un oyuncularından Oleksandr Zubkov, Türkiye Kupası'nda 2-0 kazanarak finale yükseldikleri Göztepe karşılaşmasının ardından takım arkadaşı Anthony Nwakaeme'yle ilgili övgü dolu sözler sarfetti.
Türkiye Kupası Yarı Finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'un 2. golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, maçın ardından konuştu.
"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Zubkov, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada olduğum her saniye takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımıza güzel bir hediye oldu." dedi.
"NWAKAEME HARİKA"
Attığı golün asistini yapan takım arkadaşı Anthony Nwakaeme ile ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Nwakaeme harika bir oyuncu. İnanılmaz hareketler. Asist için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.