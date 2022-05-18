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SEDDK, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklere açıklık getirdi. SEDDK’dan yapılan açıklamada, gerçekleşen düzenleme ile araç rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığı belirtildi.

Zorunlu trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde de revizyona gidildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan yönetmelik değişikliği ile 1 Temmuz 2022'da itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortaları kapsamında karşılanan maddi zararlar için geçerli araç başına uygulanan teminat limiti 50 bin TL’den 100 bin TL’ye, kaza başına uygulanan teminat limiti ise 100 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseltildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan teminat artışı ile birlikte, sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminat limitleri ise 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. Sigorta koruması 2 katına çıkarılarak trafik kazalarında zarar gören hak sahiplerine daha geniş bir teminat sağlanacaktır. Sigorta teminat limitlerinin 2 katına çıkarılmasına bağlı olarak, sigorta şirketleri tarafından zorunlu trafik sigortaları teminat kapsamı içerisinde ödenen hasarları karşılayacak düzeyde primlerin tahsil edilmesine yönelik aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve nihayetinde zorunlu trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde de revizyona gidildi."

'KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ'

Açıklamada, araçların mümkün olan en iyi teknolojiye ve en düşük karbondioksit emisyon değerlerine sahip olmaları gerektiği belirtildi.

Çevre ve sağlığın korunmasının sürdürülebilirliğin ön planda olduğu ve çevresel etkilerin dikkate alındığı bir ekonomik yapıya geçiş bakımından önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buradan hareketle, SEDDK olarak düşük veya sıfır emisyonlu araçların zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yaparak bu araçların kullanımının prim indirimi yoluyla teşvik edilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla yönetmelikle yapılan düzenleme ile araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre indirim veya artırım uygulama yetkisi yüzde 20’ye yükseltildi. Konuya ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmasının akabinde ise emisyon değerleri düşük olan bazı araçlara prim indirimi uygulamasına başlanacaktır."