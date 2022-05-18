SEDDK, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklere açıklık getirdi. SEDDK’dan yapılan açıklamada, gerçekleşen düzenleme ile araç rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığı belirtildi.
Zorunlu trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde de revizyona gidildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan yönetmelik değişikliği ile 1 Temmuz 2022'da itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortaları kapsamında karşılanan maddi zararlar için geçerli araç başına uygulanan teminat limiti 50 bin TL’den 100 bin TL’ye, kaza başına uygulanan teminat limiti ise 100 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseltildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan teminat artışı ile birlikte, sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminat limitleri ise 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. Sigorta koruması 2 katına çıkarılarak trafik kazalarında zarar gören hak sahiplerine daha geniş bir teminat sağlanacaktır. Sigorta teminat limitlerinin 2 katına çıkarılmasına bağlı olarak, sigorta şirketleri tarafından zorunlu trafik sigortaları teminat kapsamı içerisinde ödenen hasarları karşılayacak düzeyde primlerin tahsil edilmesine yönelik aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve nihayetinde zorunlu trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde de revizyona gidildi."
'KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ'
Açıklamada, araçların mümkün olan en iyi teknolojiye ve en düşük karbondioksit emisyon değerlerine sahip olmaları gerektiği belirtildi.
Çevre ve sağlığın korunmasının sürdürülebilirliğin ön planda olduğu ve çevresel etkilerin dikkate alındığı bir ekonomik yapıya geçiş bakımından önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buradan hareketle, SEDDK olarak düşük veya sıfır emisyonlu araçların zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yaparak bu araçların kullanımının prim indirimi yoluyla teşvik edilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla yönetmelikle yapılan düzenleme ile araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre indirim veya artırım uygulama yetkisi yüzde 20’ye yükseltildi. Konuya ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmasının akabinde ise emisyon değerleri düşük olan bazı araçlara prim indirimi uygulamasına başlanacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!