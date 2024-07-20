Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.156,20 %0,15
        DOLAR 33,0322 %-0,13
        EURO 35,9620 %-0,42
        GRAM ALTIN 2.551,00 %-1,92
        FAİZ 42,03 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 31,08 %-2,09
        BITCOIN 66.975,00 %-0,02
        GBP/TRY 42,6942 %-0,54
        EUR/USD 1,0882 %-0,14
        BRENT 82,63 %-2,91
        ÇEYREK ALTIN 4.170,88 %-1,92
        Haberler Ekonomi Para Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ Resmi Gazete'de - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ Resmi Gazete'de

        TCMB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e indirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:06 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan tebliğ ile zorunlu karşılıklarda yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5’e indirildi.

        TCMB tarafından yapılan açıklamada ise Merkez Bankası’nın, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı belirtilerek, "Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e indirilmesine, Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

        Yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamının genişletildiği ifade edilen açıklamada, “Ek olarak yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek; uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk Lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #son dakika
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Habertürk Anasayfa