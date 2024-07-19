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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ilginç bir cinayet vakası! Polise 'bir kadın kendisini pencereden atıyor' diye ihbar yapıldı. Daireye gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:21
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        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
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        Esenyurtta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı.

        POLİS HAREKETE GEÇTİ

        Gökevler Mahallesi 555. Sokakta günlük kiralandığı öğrenilen dairede bir kadının camdan atılmaya çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

        Daireye giren ekipler, Saliha Kenarın (21) yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kenarın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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        Dairede bulunan N.A. (30) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        N.Anın ilk ifadesinde, daireye birlikte geldikleri Saliha Kenarı aniden fenalaşınca hava alması için pencereye götürdüğünü, yüzünü yıkamak amacıyla banyoya soktuğunu, sonra bir anda Kenarın bayıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

        Saliha Kenarın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        #Esenyurt
        #kadın cinayeti
        #haberler
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