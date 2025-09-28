Zorlu Holding, üretimde yapay zekânın dönüştürücü gücünü tartışmak üzere Zorlu PSM Sky Lounge’da düzenlenen “Üretimde Yapay Zekâ Sahnesi” etkinliğinde iş dünyası ve teknoloji ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlikte Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, yapay zekânın yalnızca verimlilik sağlayan bir araç değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, inovasyon ve kültürel dönüşüm için kritik bir unsur olduğunu vurguladı. Aydın, Zorlu Grubu’nun dijitalleşme stratejisini, Akıllı Hayat 2030 vizyonunu ve girişim ekosistemine yönelik yatırımlarını anlatarak, Türkiye’nin bu yeni döneme nasıl hazırlanması gerektiğine dair önemli mesajlar verdi.

TEKNOLOJİDE TARİHİ KIRILMA! “BİR YILDA YÜZ YILLIK DÖNÜŞÜM”

Burak Aydın, teknolojideki baş döndürücü değişimi, “Bazen 100 yılda hiçbir şey olmaz, bazen bir yılda 100 yıllık dönüşüm yaşanır. Biz o anı yaşıyoruz” sözleriyle özetledi. Özellikle küçük start-up’ların birkaç yılda devlere meydan okuyabildiğini belirten Aydın, “Risk, değişime ayak uyduramayanlar için; fırsat ise bunu yakalayanlar için var. Bu yüzden hem riskleri bertaraf etmek hem de fırsatları yakalamak için dijital dönüşüme ciddi kaynak ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Zorlu Holding’in, yapay zekâ ve IT altyapısına yönelik yatırımlarını bu doğrultuda güçlendirdiğine de özellikle vurgu yaptı. YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜM PROGRAMI: “YAZ” “Çalışanlarımızın nasıl dönüşeceğini, şirket departmanlarının bu hedefe nasıl koşacağını ve nasıl bir kültür içerisinde bunu yapacağını değerlendirmeliyiz” diyerek kültürel dönüşümün önemine işaret eden ve Zorlu Holding’in dijital dönüşüm stratejisinin merkezinde ise “YaZ – Yapay Zekâ Dönüşüm Programı”nın yer aldığını vurgulayan Burak Aydın, bu programın beş aşamadan oluştuğunu belirtti: Farkındalık, eğitim, proje geliştirme, takip ve ödüllendirme. Aydın, “3.200’den fazla çalışan eğitim aldı, 400’ün üzerinde proje önerisi geldi ve 100’ü önceliklendirildi. Bu sene ilk 100 projeyi bir noktaya getirmek istiyoruz, sonra diğerlerine geçeceğiz. Projeleri takip ediyoruz, hedefler doğrultusunda ilerlenmesini için bir takip mekanizması oluşturduk. Başarılı olan projeleri ödüllendirmeyi de içeren çalışanları motive edecek çalışmalar da hazırlıyoruz. Tedarik zincirinde talep tahmini gibi projeler, milyonlarca liralık tasarruf ve gelir artışı potansiyeli taşıyor. Bu işin %70’i kültür, %30’u teknoloji. Çalışanların hem kalbine hem aklına hitap ediyoruz” dedi.

REKLAM AKILLI HAYAT 2030: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu, çevre dostu teknolojilere ve yeşil enerjiye odaklanıyor. Rüzgar ve jeotermal enerji yatırımları, hidrojen pilleri ve veri merkezlerinin enerji tüketimini azaltacak projeler bu vizyonun temel taşları. Aydın, “Hidrojen teknolojisinde Türkiye’nin öncülerindeniz. Doğaya en az zararla enerji üretmeye odaklanıyoruz” dedi. Zeytin çekirdeğinden kompozit malzeme üreten Biolive gibi girişimler, plastiğe alternatif çözümler sunarak çevresel etkiyi azaltıyor. Küresel rekabet nedeniyle sanayi ve imalat sektörlerinin dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Burak Aydın, “Bugünün buharı yapay zeka; ileri teknoloji ve yapay zekayı üretim süreçlerine entegre etmek artık bir zorunluluk. Türkiye’nin ihracata dayalı üretim gücünü sürdürülebilir kılmak için yenilikçi teknolojileri daha etkin kullanmamız gerekiyor. Örneğin yapay zeka destekli bakımın plansız duruşları %50 azalttığı, yapay zekayı erken benimseyen üreticilerin üretim maliyetlerinde %14 tasarruf sağladığı yapay zeka ile ilgili araştırmalarda ortaya çıktı. Biz de Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayan hem de operasyonel verimliliğimize katkı sağlayan yapay zeka odaklı teknolojilere yatırımlar yapıyoruz Bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparken enerji verimliliğimizi de yapay zekayı daha etkin kullanarak azaltmaya devam ediyoruz. Su tüketimini minimize eden soğutma teknolojilerini kullanıyoruz ve yapay zeka destekli uygulamalarla bu konudaki verimliliğimizi de her geçen artırıyoruz” diyerek sanayinin yapay zekaya uyumunun verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

REKLAM VESTEL VENTURES VE GİRİŞİM EKOSİSTEMİ Tüm Holding teknoloji iş geliştirmelerinin başında bulunan Aydın, Vestel Ventures ile ilgili de sorulara yanıt verdi. Ventures’in Zorlu Holding’in girişim ekosistemine katkısının lokomotifi olduğunu ve bugüne kadar 30’dan fazla start-up’a yatırım yapıldığını vurgulayan Aydın, Türkiye’nin önemli büyüme alanlarından bir tanesi olan oyun sektöründe de adımların atıldığını ve örneğin Mega Fortuna ile ilk ‘exit’in gerçekleştiğini anlattı. Aydın, “İnovasyonun büyük kısmı start-up’lardan geliyor. Sağlık, fintech, e-ticaret ve siber güvenlikte yatırımlarımız devam ediyor. Örneğin Biolive gibi çevre dostu girişimlerle plastik yerine zeytin çekirdeğinden kompozit malzeme üretildi. Bu yatırımlar, sadece finansal destek değil, Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon merkezi yapma vizyonunu da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı. İNSAN MERKEZLİ GELECEK: ADAPTE OL YA DA GERİ KAL Yapay zekanın iş gücünü tehdit edeceği veya hatta bazı meslekleri ortadan kaldıracağı yönündeki endişelere de yanıt veren Aydın, “Eğer adapte olursanız, yapay zekâ işinizi elinizden almaz; sizi daha verimli kılar. Çağın gerisinde kalırsanız, risk orada başlar” dedi. Teknolojinin insan için var olduğunu vurgulayan Aydın, “En iyi teknolojiyi almak sizi en dijital şirket yapmaz. Önemli olan müşteri ve çalışan için değer yaratmak. Bana göre sanat için sanat, teknoloji için teknoloji diye bir şey yoktur. Nasıl sanat toplum için yapılmalıysa, teknoloji de insan odaklı geliştirilmelidir.

İnsan için bunlar var. İnsan veya iş hayatı mutlaka bunlardan faydalanmalı. En iyi teknolojiyi aldığınız zaman en dijital şirket, en iyi kullanan şirket olmuyorsunuz. İş dünyasının kuralı çok basit. Değer yaratıyor olmanız lazım. Müşteri için değer yaratıyor olmanız lazım. Şirket için değer yaratıyor olmanız lazım. Bu değer önemli. Onun sağladığımız her proje fonlanmalı.” diye konuştu. Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla gençlere ve çocuklara yönelik yapay zekâ eğitimleriyle bu vizyonu topluma yaymayı hedeflediklerini belirtti. Zorlu Holding, yapay zekayı bir araçtan öte, kültürel ve sürdürülebilir dönüşümün katalizörü olarak görüyor. YaZ programı, Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve Vestel Ventures yatırımlarıyla, hem çalışanlarını hem de Türkiye’yi geleceğe hazırlıyor. Burak Aydın’ın sözleriyle, “Değer yaratıyorsanız, maliyet engel değil; her proje desteklenmeli.”