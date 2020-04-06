Corona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden insanlar yüz yüze yapılamayan görüşmeler, toplantılar ya da ders anlatımları için Zoom Meeting uygulamasına yöneldi. Online olarak görüşme imkanı sunan Zoom birden çok kullanıcının aynı anda görüşmesine imkan sunuyor. Peki Zoom uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Zoom programı güvenli mi?

ZOOM UYGULAMASI NEDİR?

Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu.

Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.

Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu. Şirket 2019 yılında halka arz edildi ve piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi.

Covid-19 salgınıyla bu rakamlar da katlandı.

ZOOM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ZOOM PROGRAMI GÜVENLİ Mİ?

BBC'de yayınlanan bir haberde, Zoom'un zayıf görülen noktaları şöyle sıralanıyor:

Zoom toplantısını başlatan kişi, katılımcıların aktivitelerini izleyebiliyor, Zoom pencereleri nerede aktif nerede değil görebiliyor

Uygulama ayrıca, yöneticilere kullanıcıların aktiviteleriyle ilgili ayrıntılı performans

değerlendirmesi yapabiliyor, toplantı süreleri ve sayısı temelinde sıralama görebiliyor

Bir kullanıcı Zoom aracılıyla herhangi bir konuşmayı kaydediyorsa, yöneticiler bu içeriğe erişebilir

Bir toplantı devam ederken veya bittiğinde yöneticiler her bir katılımcının işletim sistemi, IP adresi ve konum verisi, chat bilgisini görebiliyor.

Elbette Zoom'un ispatlanabilmiş bir güvenlik zaafiyeti bulunmuyor; ancak ortada önemsenecek derecede birçok güvenlik riskinin bulunduğu da açık.