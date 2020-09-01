Video konferans temelli iletişim sağlayıcısı Zoom Video Communications, 31 Temmuz 2020 tarihinde sona eren mali çeyreğin sonuçlarını paylaştı. Şirketin 2021 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre Zoom’un toplam gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 355 artarak, 663 milyon dolara ulaştı.
Zoom’un 2020 yılının ilk 6 ayını kapsayan dönemdeki toplam gelirleri ise yüzde 270’lik artışla 992 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde şirketin hisse başına geliri ise 0.02 dolardan, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 0.63 dolara yükseldi. Bu sonuçlarla Zoom’un net kârı yılın ilk yarısında yüzde 2668, ikinci çeyrekte ise yüzde 3280 artmış oldu.
|(milyon $)
|2019 - 2Ç
|2020 - 2Ç
|Değişim
|2019 - İlk Yarı
|2020 - İlk Yarı
|Değişim
|Gelirler
|145.8
|663.5
|355%
|267.8
|991.7
|270%
|Net Kâr
|5.5
|185.9
|3280%
|7.7
|213.1
|2668%
MÜŞTERİ SAYISINDA YÜZDE 458'LİK ARTIŞ
Koronavirüs salgının etkisiyle artan online eğitim ve uzaktan çalışma yöntemleri şirketin mali yılın ikinci çeyreği sonunda Zoom’un müşteri sayılarına ise şu şekilde yansıdı:
Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 370 bin 200 oldu ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre yüzde 458 arttı. Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 998 müşteri; bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami yüzde 112 arttı.
Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 9 çeyrek boyunca yüzde 130’un üzerinde gerçekleşti.
Zoom, finansal sonuçlarıyla birlikte içinde bulunduğumuz yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin beklentilerini ise şu şekilde sıraladı:
Toplam gelirin 685 ile 690 milyon dolar arasında, hisse başı gelirin ise 0.73 ile 0.74 dolar arasında olması bekleniyor. Mali yılın genelinde ise toplam gelirin 2.37 milyar dolar ile 2.39 milyar dolar arasında, hisse başı gelirin de 2.40 dolar ile 2.47 dolar arasında olması bekleniyor.
Kurumların yaklaşımının kritik iş sürekliliği sağlamaktan, her yerde çalışabilecekleri, öğrenebilecekleri ve bağlantı kurabilecekleri bir geleceğe doğru evrildiğini belirten Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Zoom olarak, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlama işini güçlü bir şekilde icra edebilme kabiliyetimiz, ikinci çeyrekte gelirlerimizin yüzde 355 büyümesini ve 2021 yılı için gelir hedefimizin 2.37 milyar dolardan 2.39 milyar dolara çıkartarak, geçen yıla göre yüzde 284 artırmamızı sağladı” dedi.
HİSSELERİ YÜZDE 27 YÜKSELDİ
Sonuçların açıklanması şirketin Nasdaq Endeksi'nde işlem gören hisselerini de deyim yerindeyse uçurdu. Dün yüzde 9'a yakın yükselen Zoom hisselerindeki bugün açılış öncesinde işlemlerdeki yükseliş yüzde 27'yi aştı.
Zoom hisselerinin bu yılki seyri
Bu yılın başında (koronavirüs salgının dünya geneline yayılmasından önce) 19 milyar dolar seviyesinde olan Zoom'un piyasa değeri, 31 Ağustos Pazartesi günü kapanış saati itibariyle tarihi zirvesi olan 92 milyar dolara ulaştı. Açılış öncesi işlemler dikkate alındığında şirketin bugün 100 milyar dolarlık barajı aşacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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