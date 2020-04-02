02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde çok popülerleşen, piyasa değeri milyarlarca dolar artan video konferans uygulaması Zoom'un kullanımını yasakladı. Reuters'ın geçtiği habere göre şirket, çalışanlarına güvenlilik ve gizlilik gerekçesiyle Zoom'un kullanılmamasını isteyen bir tebliğ yolladı.
Zoom başta olmak üzere diğer dijital iletişim araçlarının kullanımı, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de virüsün yayılmasını yavaşlatmak için halkın evde kalması tavsiye edildikten sonra zirve yapmıştı ancak dün ABD yetkililerinin güvenlik endişelerine yönelik açıklaması geldi.
SpaceX henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da Zoom kullanımının durdurulmasının şirketin ulusal güvenlik için kritik olan teknolojiler geliştirmesiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Reuters'ın iddiasına göre SpaceX, tüm çalışanlarına 28 Mart itibarıyla Zoom erişimini engellediğini bildirdi.
Roket teknolojileriyle öne çıkan SpaceX yönetimi Zoom yerine telefon, email ve sms gibi alternatiflere yönlendirdi. 6 bin civarı çalışanı olan SpaceX'in en büyük müşterilerinden biri ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA). NASA sözcülerinden Stephanie Schierholz da çalışanların Zoom kullanmasını yasakladı.
FBI tarafından yapılan açıklamada kullanıcılara Zoom üzerinden açık görüşme yapılmaması veya linklerin paylaşılmaması gerektiği duyurulmuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve kabinesinin zoom üzerinden yaptığı toplantıyı sosyal medyadan paylaşması ve davetiye linkinin görülmesi üzerine çok sayıda kişi yetkilileri yoğun bir şekilde eleştirmişti.
ABD basınındaki haberlere göre Zoom üzerinden yapılan videokonferans görüşmelerinin uçtan uca şifrelenmediği ve şirketin görüşmeleri izleyebileceği belirtiliyor. Şirketin bir blog mesajıyla yaptığı açıklamada da görüşmelerde uçtan uca şifreleme yapılabileceğine yönelik hatalı yönlendirme nedeniyle özür dilenirken, "Zoom, içeriği korumak için her zaman şifreleme kullanmaya çalışmaktadır ve bu nedenle de uçtan uca şifreleme terimi kullanılmıştır." dendi ve konferansların kaydedilmediğinin altı çizildi.
Zoom, SpaceX'in kararı hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.
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