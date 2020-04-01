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New York Times'ta yer alan habere göre, New York Başsavcılığından Zoom'a gönderilen yazıda, veri gizliliği ve bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi talep edildi.

Mektupta, uygulamadaki güvenlik açıkları konusunda yavaş davranıldığı ve bunun da endişeye yol açtığı belirtildi. Uygulamanın güvenlik duvarının son zamanlarda artan kullanım trafiğine uygun olmadığının düşünüldüğü ve Zoom'un bu hususu dikkate alıp almadığının merak edildiği kaydedildi.

FBI'DAN UYARI

Öte yandan, Boston Federal Soruşturma Bürosu (FBI),Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan konferans ve online eğitim uygulamalarının "hacklendiği" yönünde şikayetler aldıkları uyarısında bulundu.

Geçen günlerde internet korsanlarının, Zoom aracılığıyla yapılan toplantıları hackleyerek cinsel içerikli, ırkçı ve nefret mesajı yaydıkları haberlere yansımıştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde milyonlarca kişinin evden çalışması sebebiyle Zoom'un aktif günlük kullanıcısı sayısında son dönemde yüzde 67'lik artış yaşandı. Artan ilginin etkisiyle zoom hisselerinde 2020'de yüzde 120'yi aşan bir yükseliş yaşandı.