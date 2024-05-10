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        Haberler Ekonomi Teknoloji Zoom hesap silme: Zoom hesabı silme ve kalıcı kapatma kapatma nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        Zoom hesap silme: Zoom hesabı silme ve kalıcı kapatma kapatma nasıl yapılır?

        Dijital platformların gizlilik ve güvenlik endişeleri artarken, Zoom kullanıcıları için hesap silme ve kalıcı kapatma süreçleri önem kazanıyor. Zoom, hesap silme işlemlerini basitleştirerek kullanıcılarına daha fazla kontrol sunmayı amaçlıyor. Peki, Zoom hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:44
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        • 1

          Günümüzde dijital güvenlik her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle yüz yüze görüşmelerin dijital dünyaya taşındığı uygulamalardan biri olan Zoom için nasıl kapatılır ve zoom hesabı nasıl silinir soruları internette de sıkça araştırılmaya başlandı. İşte, zoom hesap silme hakkında merak edilen tüm detaylar.

          Zoom Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma Nasıl Yapılır?

          • Zoom'un resmi web sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
          • Sağ üst köşedeki profil simgesine tıklayarak açılan menüden "Profile" (Profil) seçeneğini seçin.
          • Profil sayfanızda, sol menüden "Account Management" (Hesap Yönetimi) bölümünü bulun ve üzerine tıklayın.
          • "Account Profile" (Hesap Profili) altında, sayfanın alt kısmında "Terminate my account" (Hesabımı sonlandır) bağlantısını bulun ve üzerine tıklayın.
          • "Are you sure to terminate your account?" (Hesabınızı sonlandırmak istediğinize emin misiniz?) diye bir onay iletişim kutusu görünecek. Eğer hesabınızı kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız, "Yes" (Evet) seçeneğine tıklayın.
          • Ardından, bir onay mesajı alacaksınız ve Zoom hesabınız kalıcı olarak kapatılacaktır.
        • 2

          Zoom Toplantısı Nasıl Kapatılır?

          Zoom toplantınızı kapatmak için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

          Bilgisayarda:

          • Toplantı penceresinin sağ alt köşesindeki kırmızı "Kapat" düğmesine tıklayın.
          • Onay mesajında "Toplantıyı Kapat" seçeneğine tıklayın.
          • Klavyenizde Esc tuşuna basın.
          • Onay mesajında "Toplantıyı Kapat" seçeneğine tıklayın.

          Mobil Cihazda:

          • Ekranın alt kısmındaki "Kapat" düğmesine dokunun.
          • Onay mesajında "Toplantıyı Kapat" seçeneğine dokunun.

          Toplantıyı Başka Birine Devretmek:

          • Toplantıyı kapatmadan önce, başka bir katılımcıyı toplantıya ev sahibi olarak atayabilirsiniz. Bunu yapmak için, katılımcının adına sağ tıklayın ve "Ev Sahibi Yap" seçeneğini seçin. Yeni ev sahibi, toplantıyı kapatabilir ve yönetmeye devam edebilir.

          Ücretsiz Zoom Hesabı Nasıl Silinir?

          • Zoom web portalına gidin: https://zoom.us/signin
          • Hesabınıza giriş yapın.
          • Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın.
          • "Hesap Yönetimi" seçeneğine tıklayın.
          • "Hesap Profili"ne tıklayın.
          • "Hesabımı Sonlandır"a tıklayın.
          • Zoom hesabınızı sonlandırmak istediğinizi onaylamak için "Evet"e tıklayın.

          Hesabınız 7 gün boyunca geçici olarak kapatılır. Bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız, kapatma işlemi iptal edilir. 7 gün boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız, hesabınız kalıcı olarak silinir.

        • 3

          Zoom Hesap Değiştirme Nasıl Yapılır?

          Zoom üzerinde hesap değişimi yaparken eski hesaptaki verilerinizi yeni hesaptaki verilerinize aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

          • Eski Zoom hesabınıza giriş yapın.
          • Sol üst köşedeki profil resminize tıklayın.
          • Ayarlar'a tıklayın.
          • Toplantılar sekmesine tıklayın.
          • Kayıt alt başlığına gidin.
          • Kayıtları İndir butonuna tıklayın.
          • Kayıtlarınızı indirmek için bir konum seçin ve İndir'e tıklayın.
          • Yeni Zoom hesabınıza giriş yapın.
          • Sol üst köşedeki profil resminize tıklayın.
          • Ayarlar'a tıklayın.
          • Toplantılar sekmesine tıklayın.
          • Kayıt alt başlığına gidin.
          • Kayıtları Yükle butonuna tıklayın.
          • İndirdiğiniz kayıt dosyasını seçin ve Yükle'ye tıklayın.
          • Bu işlem, eski hesabınızdaki tüm toplantı kayıtlarını yeni hesabınıza aktaracaktır.

          Zoom'da Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

          • Zoom uygulamasında veya web sitesinde, sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın. Profil simgesi genellikle kullanıcı adınızın veya profil resminizin bulunduğu bir simgedir.
          • Açılan menüde, "Sign Out" (Oturumu Kapat) veya "Logout" gibi bir seçenek bulunmalıdır. Bu seçeneğe tıklayarak oturumu kapatın.
          • Oturumunuz başarıyla kapatıldığında, giriş ekranına yönlendirileceksiniz veya uygulama / web sitesi kapalı olacaktır.
        • 4

          Zoom Üyelik İptali

          Zoom üyeliğinizi iptal etme işlemi, kullandığınız platforma göre biraz değişiklik gösterebilir.

          Web Tarayıcısı Üzerinden:

          • Zoom web portalına gidin: https://zoom.us/signin
          • Hesabınıza giriş yapın.
          • Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın.
          • Hesap Yönetimi'ne tıklayın.
          • Faturalandırma sekmesine tıklayın.
          • Mevcut Planlar alt başlığı altında, iptal etmek istediğiniz planı bulun.
          • Aboneliği İptal Et butonuna tıklayın.
          • İptal işlemini onaylamak için Evet'e tıklayın.

          Mobil Cihaz Üzerinden:

          • Zoom mobil uygulamasını açın.
          • Sağ alt köşedeki Hesap sekmesine tıklayın.
          • Abonelikler seçeneğine tıklayın.
          • İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.
          • Aboneliği İptal Et butonuna tıklayın.
          • İptal işlemini onaylamak için Evet'e tıklayın.

          Dikkat Edilmesi Gerekenler:

          • Ücretli bir Zoom planınız varsa, aboneliğinizi iptal etmeniz ve hesabınızı sonlandırmak için mevcut faturalama döngüsünün sona ermesini beklemeniz gerekir.
          • İptal işlemini tamamladıktan sonra, hesabınız anında ücretsiz plana geçecektir. Bu, 100 katılımcıya kadar toplantı yapabileceğiniz anlamına gelir, ancak bazı gelişmiş özellikler kısıtlanacaktır.
          • İptal işlemini gerçekleştirmeden önce, tüm önemli verilerinizin yedeğini aldığınızdan emin olun.
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