Tumblr hesap silme: Tumblr hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Tumblr Hesabı Dondurulur Mu?

Tumblr hesabınızı tam olarak dondurmak veya askıya almak gibi bir seçenek mevcut değildir. Ancak, hesabınızı "geçici olarak devre dışı bırakmak" için bir seçenek bulunmaktadır. Tumblr'da hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: