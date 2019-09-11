11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup Devrek ilçesine yerleşen Satılmış Kabaoğlu'nu arayan dolandırıcı, polis olduğunu söyleyerek kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını ve operasyon için para göndermesi gerektiğini söyledi. Kabaoğlu da bankadaki 20 bin TL'sini Mersin'deki kişiye havale yaptı. Daha fazla para isteyen dolandırıcıya inanmayı sürdüren Kabaoğlu, Ereğli ilçesinde bankada 5 bin Euro parası olduğunu söyledi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle aracıyla 56 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesine giden Kabaoğlu, ilk olarak parasından 5 bin lirasını çekti. Dolandırıcıların parayı kabul etmemesi üzerine bankadaki geri kalan 4 bin Euro parasını daha çekti. Parayı dolandırıcıların verdiği hesaba yatırmak üzere başka bir bankaya giden Kabaoğlu, oğlu Necati Kabaoğlu'nun polislere ihbarı sonucu son anda engellendi. Polislerin dolandırıldığını anlattığı Kabaoğlu, büyük şaşkınlık yaşadı.
DHA'nın haberine göre, banka çıkışında konuşan Satılmış Kabaoğlu, kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından telefonla arandığını belirterek, "Evin bahçesinde olduğum sırada emniyetten aradıklarını söyleyen bir kişi 'Operasyon yapıyoruz. Bu hainleri yakalayacağız. Sizin ise bir bağlantınız yok. Ancak kimlik numaranızı çalarak başka bir şehre sizin adınıza para göndermişler. Bankada paranız var mı?' dedi. Ben de kendilerine param olmadığını, sadece Almanya'dan gelen maaşım olduğunu söyledim. Bana, bankadan paramı çekmemi söylediler. Yaklaşık 20 bin TL'yi Mersin'deki bir isim üzerine havale yaptım. Daha sonra benden 5 bin Euro daha istediler. Paramın Ereğli'de olduğunu söylediğimden buraya gelmemi ve parayı çekmemi istediler. Önce 5 bin lira çektim, olmaz dediler, 4 bin Euro daha çektim. Aracımın nerede olduğunu sordular. Eski terminal parkında olduğunu söyledim. Bu sırada oğlum dolandırıldığımı fark etmesi üzerine önce banka ile görüşerek durumu bildirmiş, sonra polisi aramış" dedi.
Necati Kabaoğlu da babasını arayan kişilerin 'operasyon yapıyoruz' diyerek kandırdıklarını ve dolandırıldığını fark edince polise ihbarda bulunduğunu söyledi.
Satılmış Kabaoğlu, oğlu ile birlikte ifadelerinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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