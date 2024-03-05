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        Haberler Gündem Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı - Güncel haberler

        Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:11
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          Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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          Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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          Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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