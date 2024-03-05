Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor
Giriş: 05.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:11
- 1
Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- 2
Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- 3
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
-
- 4
Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.
- 5
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ